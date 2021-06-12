五股平面路口也GG！他譙「怎麼送貨」　車主回堵崩潰：沒有要返鄉

網搜小組／劉維榛報導

「我也是醉了，這是什麼情形？」一名男網友透露，上午行經新北五股區楓江路，等紅燈時，卻見新五路炸滿車潮，就連十字路口也卡著車陣，讓直行車根本無法通過。而回堵車潮中，多數車主討拍，自己是上班族與物流業者，並沒有要返鄉。

▲十字路口都是車，原PO氣炸！（圖／翻攝爆怨2公社）



原PO在臉書《爆怨2公社》傻眼直呼，「這個管制也太誇張，管制到十字路口整個擋住車道，平面車道都不用過路口了，這是要怎送貨？」

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抱怨文曝光後，一票網友痛批，「傻眼的交通政策，搞死上班族跟物流」、「如果緊急狀況要通行怎麼辦」、「封不了城，怎麼不乾脆封國道」、「讓大家誤以為都是返鄉車潮嗎」、「塞爆兩小時」、「問題真大，要管制返鄉，可是，現在不是4級，還是要上班啊」。

▲平面車道的用路人也傻眼！（圖／翻攝爆怨2公社）



事實上，國道自昨日晚9時起，採嚴格匝道儀控，紅燈至少35秒起跳，不料，反讓車子卡在匝道上，讓民眾怨聲四起。目前五股交流道仍呈現回堵狀態，據《東森新聞》報導，大部分車主哀號，並非要返鄉啊，只是單純的上班族與物流業者，相當不滿該政策造成他們遲到與通行不便。

對此，交通部高公局長趙興華表示，考慮到載送民生物資車料、公車等，將彈性放寬部份交流道的匝道儀控，例如五股、桃園交流道等，若遇到急需通過車輛較多時，就會由交控人員視路況放寬。不過國5南港都是出遊或返鄉的小車居多，因此仍會採取嚴格的匝道儀控措施。他表示，會放寬的交流道數目僅個位數。