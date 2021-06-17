宅在家守護台灣更要愛自己！召集「防疫家電小隊」帶來滿滿療癒感

▲科技日新月異，如今的3C智慧家電同時也可以是防疫好幫手。（圖／品牌提供，下同）





▲居家防疫也要顧及自己的身心靈健康，不如就靠24小時相伴的3C家電，幫自己與家人營造舒適的室內空間。

消費中心／綜合報導

嚴峻的疫情來襲，「宅在家愛台灣」已然成為全民運動！一時無法趴趴走，不如轉念把握這段修身養性的宅時光。現在除了與家人一天24小時相處，另外與民眾相伴的就是開好開滿的各項家電，這也讓不少人開始檢視或更換家中的3C品項，包括防疫抑菌、節能環保等都是近來網購的最夯關鍵字，有賴日新月異的家電科技，讓現代人居家防疫還能靠家電組成的「防疫小隊」助一臂之力，不僅在炎熱夏季帶來滿滿療癒，更要守護家人健康。

疫情遇到炎夏梅雨季 宅在家更需要舒適環境

防疫期間適逢夏天梅雨季，和家人待在家就快發霉長菇，這時冷氣開下去，不只瞬間降溫、舒緩燥熱情緒，如果具備防疫抑菌效果的技術，還能幫室內空間來場大掃除！台灣經典家電品牌歌林推出的變頻智慧空調（冷暖型），主打乾燥防霉與銀離子濾網技術，舒爽的微風模式就能保持室內乾燥，在這波梅雨季幫房間自體防霉，同步採用的銀離子濾網，更要幫全家人過濾掉空氣中的細菌與有害物質。

▲歌林變頻空調搭配專屬的聲控小飛碟，幫全家人創造智慧又防疫的新型態生活。

疫情期間，醫護人員與專家都特別建議減少碰觸機會，現在想開冷氣，不用尋找被家人轉手碰觸多次的遙控器，只要配備一台歌林「智慧聲控小飛碟」，坐在沙發出一張嘴喊「歌林歌林，開冷氣」，一秒就能享受抑菌後的清淨空氣。夏季一整日在家，通過一級能效的歌林變頻冷氣，幫家人省電還能再拿節能補助，待在家舒適一整天，下期電費也不怕破表。

▲選擇1級能效的家電，24小時待在家也不怕下期電費爆表。

居家防疫最重要的夥伴 大容量塞好塞滿超幸福

防疫最基本的重點就是避免群聚，這也讓煮夫煮婦一次就想買好一週量的生鮮食物，但家裡冰箱如果不夠大也是殘念。儘管市面上有各種冷凍櫃品項，但選購重點還是要考量家中空間與使用習慣，大小與設計都能符合營業或居家使用的歌林冷凍櫃，臥式設計讓拿取和擺放都更加一目瞭然且方便，掀式上蓋的模式更是順手又不佔走道空間，冷氣不易外洩，也可以放置一些大尺寸，特殊體積食品。櫃內內建的LED照明，尤其讓長輩直呼貼心；家裡備上一台就是「空間自由的富翁」，想冰多少就冰多少，除了必備物資，多冰幾盒療癒的冰淇淋也沒問題，再也不愁每隔幾天就要冒險出外補貨。

▲全台煮夫煮婦瘋搶的冷凍櫃，是大小家庭儲存新鮮食材的高CP選擇。

避不了的家庭共居 更要給全家人清淨空氣

藉由團結抗疫，全家人也額外多出許多時間可以培養感情，然而長時間多人擠在室內，空氣難免混濁，這時搬出空氣清淨機就對了。具備日本DC直流節能能效的歌林智慧型空氣清淨機，採用HEPA H13級醫療級濾網，宛如幫室內空間戴上隱形口罩，以濾網、活性碳、HEPA濾網、紫外線、負離子共五層安全防護，截住討人厭的病毒細菌、有害氣體微粒以及高達99.9%的懸浮微粒PM2.5，透過貼心的LED顯示設計，還能時時掌握室內空氣品質，為全家健康把關。出門戴口罩、在家就開啟歌林智慧型DC直流空氣清淨機，讓清新空氣，重新順暢大家緊繃的心情。

▲截住空氣中各種有害物質、病毒細菌與懸浮微粒的空氣清淨機，帶給全家人清新空氣與舒適心情。

待洗衣服堆得像山高 用節能強大水流跟病毒說掰掰

防疫期間不見得每個人都可以24小時宅居。一旦出門上班或補貨，回到家就要馬上把全身衣物換洗，這時難免擔心衣物洗不乾淨，還會額外滋生惱人的細菌黴菌。具備強力瀑布級水流的歌林洗衣機，此時就能洗滌貼附在織物纖維裡的病毒細菌，達到「超潔力」目標。然而，想還給衣物原本的潔淨，洗衣機本體是否乾淨無污也很重要，歌林洗衣機同時也具備槽洗淨和冷風乾燥技術，簡單設定就能幫辛苦的洗衣機做好去皂垢、皮脂污垢的清潔保養，同時抑制黴菌滋生。榮獲經濟部省水與節能標章的機型，在疫情期間更是不怕大小家庭頻繁使用。



▲疫情期間出門返家的衣物，就交由擁有強力水流的洗衣機徹底洗滌病毒細菌。

PLUS貼心後勤戰備

想趁著防疫期間挑戰小當家特級廚師臂章，除了自炊必備的電鍋，近期最夯的家電莫過於加熱快速、導熱均勻的電烤盤，想烤肉、烤鬆餅，備妥一機就可料理。煎炒燒烤都OK的歌林多功能不沾電烤盤，同步也主打麥飯石不沾塗層，加上防乾燒過熱斷電保護以及強調無煙、低油、好清洗的設計，幫廚房新手遠離油煙油污，輕鬆做出美味又華麗的營養料理。

▲使用與清潔都方便的不沾電烤盤，讓廚房新手也能成為特級廚師。

炎炎夏日，冰箱製冰還追不上喝冰涼飲品的速度，因此能快速製冰的製冰機，就是最消暑的夏日小家電選擇。歌林定時微電腦製冰機擁有2公升超大水箱，運作8分鐘就能得到透心涼的沁涼冰塊。無論外面的世界攝氏幾度，在家裡永遠都能輕鬆DIY特製超涼調飲。

▲8分鐘就能得到沁涼冰塊的製冰機，撫平夏日防疫的煩躁情緒。

近期，不少網友也表示，在家上班壓力莫名大，家裡的桌椅又不符人體工學，坐久了難免讓肩頸腰椎痠痛又卡卡。想讓居家工作的品質更高，辛苦的上班族不妨再入手觀望已久的震動筋膜槍。僅700公克的歌林觸控震動筋膜槍，擁有高達20段的震動調速，更搭配4種按摩頭可依

▲筋膜槍不再是健身者的「專利」，如今因為WFH腰痠背痛的上班族，也很需要療癒一下。

防疫尚在進行，同志仍需努力！督促自己遵守社交距離的同時，別忘了利用智慧節能家電讓防疫生活更加事半功倍，同步打造正面療癒的氣場，才是現今積極面對疫情挑戰的應對之道。