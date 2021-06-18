居家抗疫「煮到沒靈感」？上傳招牌菜照跟網友尬起來「再抽購物金」

▲疫情讓不少人開始在家自煮，邁向廚藝精進之路。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

防疫宅在家總是要找點事做，有人一宅就宅出了「特級廚師」徽章，隨著不少藝人、KOL加入曬料理戰局，很快就掀起「全民自煮」的風潮！不過，宅料理也進行一個月了，枯竭的大腦還變得出新菜色嗎？平常有料理經驗的人都大喊沒創意了，廚房新手也有難突破的關卡，像是因應少出門政策，許多人都想一次把一週食材買齊，但到了市場超市卻不知從何下手，才能煮出7天美味營養均衡的料理。到底該如何激發潛在的料理魂？近來網友發現有煮夫煮婦紛紛在網路上「大肆群聚」，群聚地不是PTT或臉書的料理社團，也不是特定的料理APP，而是2串最近留言與分享次數都破千的PO文，讓料理人看了馬上有做菜靈感，不料理的網友看了也心情療癒。

居家防疫吃來吃去都是一樣的菜色嗎？不論是在家裡負責翻鍋鏟的大廚，或是離鄉背井的遊子，最近難免懷念起過去家裡的招牌菜滋味。油品大廠泰山發現疫情下人們對於料理菜色的渴望與需求，特別在臉書祭出「我家的招牌菜」暖心PO文活動，短短幾週就募集來自台灣甚至海外遊子的菜色照，更累積超過2,500筆留言以及超過千次轉發分享！還有不少人早早就「開啟這則貼文通知」，就是不希望錯過任何一個「偷師」別人家招牌菜色的機會。

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▲▼泰山在疫情期間的2波「招牌菜」募集活動，湧入許多網友曬照和轉發分享。（圖／擷取自「泰山企業」臉書粉絲團）

吃慣了家裡的菜色，難免好奇別人家的餐桌有什麼好料，隨著泰山開啟的「我家的招牌菜」活動，抗疫期間自己開伙，或是煮到家人習以為常、久久沒被好好讚揚的煮夫煮婦，當然不願錯過這個機會，每個足以擔當「小當家」名號的他們，毫不害羞地把最精華的廚藝料理，展現在網路大眾面前！

從家常的酢醬麵、菜脯雞湯、家傳滷肉、高麗菜粥、南瓜濃湯等，到日式咖哩飯、天婦羅、韓式拌飯、泰式冬陰功、美式烤龍蝦，無論是經典臺菜、中華料理或是帶有異國情調的料理，在煮夫煮婦的巧手呈現下，道道都在螢幕上閃著超誘人的色澤與油光。上傳照片感受滿滿成就感的同時，瀏覽其他網友的手路招牌菜，更是再度被激起「想偷師」、「想PK」的雄心壯志！不少網友更直接tag親友討論，「我們今晚要不要做泰式咖喱看看」、「想吃你煮的牛肉麵」、「叫爸爸也來PO他的家傳水餃啊！」而因為疫情無法返家的遊子，更是頗有感觸，「好想念阿嬤煮的飯喔」、「已經有一個多月沒回家了......」瞬間就能把人與人的關係拉得更靠近，這就是「我家招牌菜」的神奇魔力。

▲▼看著一張張網友上傳的家常料理（南瓜豆腐菇菇濃湯、螞蟻上樹......等）或異國美味（冬蔭功年糕湯、綜合天婦羅......等），讓不少本來已經腸思枯竭的家中大廚頓時開竅，直呼「對耶，還可以煮這個！」（圖／擷取自「泰山企業」臉書粉絲團）



▲防疫自煮久了，難免失去享受料理過程的初心，然而這次募集的照片，有不少讓人眼睛一亮的創意料理（可愛造型飯糰套餐、小熊起司蛋包飯......等），超療癒的造型正好撫慰抗疫煩躁的心情，讓路過的網友也不禁狂按愛心與讚。（圖／擷取自「泰山企業」臉書粉絲團）

為了疫情待在家本來就有點悶，泰山除了發起招牌菜接龍活動，也特別攜手擁有百萬粉絲的MASA，為網友獻上簡單易學的居家料理。現在上賣場只要跟著MASA準備好9種食材，加上一罐泰山均衡369嚴選調合油，就算是「廚房新手」也能放心走進廚房，為自己與全家人打造抗疫期間最需要的均衡飲食！

▲推薦給台灣人的居家常備菜，MASA特別挑選加熱或不加熱都好吃的菜色，也因此，烹調過程中選擇優質油品相當重要。（圖／擷取自「MASAの料理ABC」臉書粉絲團影片）

令人驚喜的是，活動不僅有詳細的MASA食譜詳細做法，MASA更為特定菜色拍攝影片教學，要讓網友看著做學更快。影片中，MASA不時還會分享一些料理小撇步，像是因應日本人常吃冷便當或常溫便當的文化，MASA推薦的菜色強調加熱或不加熱都可以好好享受食材的美味與口感，但也因為如此，製作料理時的用油品質就很關鍵了！MASA這次特別選用泰山均衡369嚴選調合油，發煙點高的特性讓料理時不易起油煙，也適合各種料理手法，加熱後吃也能維持食材清香不膩的滋味。疫情期間跟著MASA與泰山，就能在自己家裡開起喔伊細的日式小館。





▲針對不同料理，泰山也推薦多種優質油品互相搭配。（圖／擷取自「泰山企業」臉書粉絲團）

看了MASA與網友分享，自己也手癢心癢想秀一波嗎！趁著第2波招牌菜募集的活動還在進行中，即日起至6/24(四) 23：59止，拍下自煮料理的美味菜色，上傳到活動PO文底下並寫下菜名，就能與泰山、MASA以及網友大方分享，別忘了再tag一位廚神級好友，還有機會獲得全聯購物金一千元，把更多新鮮食材與泰山油品囤進自家廚房。盼望疫情過去，更要持續在廚房創造屬於一家人的招牌菜回憶。



「我家的招牌菜」Part2：居家常備料理募集中！秀廚藝再抽千元購物金



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