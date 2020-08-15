老店傳承逾80年餅藝堅守雋永風味　中秋鉅獻至尊月餅傳遞美好心意

▲中秋節吃月餅，奇華餅家今年新推出快樂團圓奶皇禮盒，造型討喜，送禮自用兩相宜。（圖／奇華餅家提供，以下同）

消費中心／台北報導

月到中秋分外明，皓月當空最是相思，思鄉、思親之情特別濃厚，即使平日再忙、再累，到了中秋節這一天，也一定要奔回家與親人好友相聚團圓，望著皎潔明月，一邊品味月餅，一邊閒聊話家常，看到大家平平安安就是一種幸福。月圓人團圓，許多人也會藉著特殊日子以禮傳情，送上象徵團圓美好的月餅，傳遞滿滿的祝福，表達心意，溫暖人心，讓佳節倍感溫馨。

代代相傳的月餅是中秋節應景代表之一，不僅是作為傳統節日的特色食物，圓形的形狀更有「團圓美滿」的寓意，作為伴手禮代表一點心意，特別有意義。月餅風味多樣，因地各異，也迎合時代潮流創新口味，讓中秋節不只是傳統，還多了一些新穎，但無論怎麼變，横跨世代、雋永經典的老味道最是令人念念不忘，而那份滋味的背後往往來自於一份堅持的信念，才能讓美味一直流傳下去。

創立逾80年的香港「奇華餅家」，開業之初，原只是油麻地上海街一家小型糖果雜貨店，在創辦人黃業榮和員工共同努力下，之後相繼加入嫁娶禮餅、中秋月餅和中西糕點，產品種類逐步多元化且規模漸大，除了深受當地人喜愛，也逐步拓展至海外，分店遍布台灣、中國、美國等各地，享譽中外。而能夠征服食客味蕾的秘密，來自於「以質取勝」的堅持，餅藝傳承至今仍秉持手工製作、真材實料，不添加防腐劑。奇華餅家已深耕台灣38年，商品全程台灣在地製造，憑著品質與用料造就好口碑，守住傳統好滋味的同時力求創新，吃一口就能感受到老店的用心之外，把禮盒化作每一份美好心意，更是能夠送到對方心坎裡。

在正宗港式配方下，奇華餅家的每一種月餅都各有特色，其中被譽為鎮店招牌、極具氣派的至尊系列，一次滿載4款經典口味的富貴中秋禮盒，更是中秋鉅獻的人氣推薦大款，尤其擁有獨特上品「湘蓮」清香及香味四溢富含5種纖維質果仁口感的雙黃蓮蓉、伍仁金腿，是必嚐2大招牌；另外，選用南棗與紅棗調製的棗泥，香氣綿滑順口，酸甜紮實，以及選用屏東潮州最高級的紅豆，經多道傳統工序製作的蛋黃豆沙，吃起來綿密細緻，而更重要的是，各個用料頂級實在，每一口都是高質感享受，令人百般回味。

為了顯現精美內在，至尊系列富貴中秋禮盒的帝王圖案鐵盒，讓中秋月餅顯得氣派尊貴，送禮好看體面又有誠意，在工作場合中一拿出來格外高貴大氣，讓頂級客戶或合作夥伴在心中默默加了不少分。奇華餅家在中秋提供多款禮盒選擇，滿足各種送禮需求，像是特選經典口味的精裝迷你禮盒、頂級全包的金袍御品禮盒、大小月餅雙重享用的八星聚寶禮盒、以黃金比例製作香濃餡料的蛋黃奶黃禮盒，今年更全新推出快樂團圓奶皇禮盒，內含草莓起司及法芙娜巧克力兩種新口味，除了美味無法忘懷，早鳥購買更享優惠，9/2前預購月餅，消費滿1000元，享15%OFF；蛋捲禮盒、鳳梨酥禮盒等伴手禮系列，即日起至10/1則享10%OFF。