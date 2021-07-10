快訊／新北13例感染源曝光　新莊男北市工作傳染給6家人　

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今（10）日新增13例確診個案，市長侯友宜於下午3點召開記者會對外說明。針對感染源分布，與北市相關的有11人，分別是北農2人，以及北市醫院、公司、家戶共9人。

確診感染分析中，家戶8人（62％）、醫療院所1人（8％）、感染源釐清中2人（15％）、職場2人（15％）。確診個案中，7人住院、6人於集中檢疫中心。

11個與北市有關的確診者中，一位中和確診著因北農採買食材感染，林口確診者在北市上班，去找姐姐被感染；新莊確診者在台北上班，回家後傳染給同住家人，造成全家有7人被感染（加上昨日確診）。三峽確診者在北市信義微風上班，為職場感染。新店確診者，在台北市某醫院病房受感染。

侯友宜公布，新莊6例，中和2例，板橋、三重、新店、林口、三峽各1例，累計6615人；今日將有5413人解除隔離，新增案例中有11人感染源在北市相關，8人為家戶感染、2人職場感染、1人在醫院感染、2人感染源待釐清。

中央流行疫情指揮公布國內新增33例新冠肺炎確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。個案分布以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▼新北疫情0710。（圖／翻攝侯友宜直播）

