劉和然怒嗆陳時中「指揮官有危機」　國人不在意你睡不睡得著

記者蔡文鈴／新北報導

指揮官陳時中表示若研發國產疫苗的人員染疫，「我們也睡不著覺」，引發熱議。對此，新北市副市長劉和然10日下午於疫情記者會爆氣開嗆，「部長睡不睡得著，沒人在意，頭髮有沒有變白，也沒人在意」，他也提醒陳時中，身為全國最高指揮官，當你下的令國人不買單、各地方政府不跟進，這是很大的危機。

針對「部長睡不著」引發廣泛討論，劉和然表示，沒有國人會反對國家發展國產疫苗，為何談到國產疫苗就有負面標籤，因為台灣民眾獨自判斷能力強，會從多個角度看待議題，因為這是可長可久的發展，若一開始沒做好會適得其反。

劉和然提到，這段時間，國人很配合低度活動 ，即便微解封大家都還是低度活動，希望一起度過疫情難關，但根本之道還是在疫苗，就是因為沒有疫苗覆蓋率。

劉和然認為，在國產疫苗還不成熟之前，應該要快速買進國際上成熟的疫苗進來；因此，部長睡不睡得著沒人在意，頭髮有沒有變白，沒人在意，國人在意的是，指揮官到底把國家發展角色定位有沒有拿捏好，到底把國人放在哪個位置。

針對微解封之亂，劉和然喊話陳時中，「很擔心部長喪失公信力，當你喪失公信力，你的令民眾不買單，各地方政府不跟進這是很大的危機」。

劉和然也提醒陳時中以下思考這四點「私心」、「邏輯」、「承擔」、「到位」；劉和然說，任何決策有無私心民眾都感受的到，疫苗分配都要在抱怨後，才調整人家會懷疑是否公平；這次微解封反彈大不是不聽部長，是因不合邏輯，內部矛盾外，民眾感受不到微解封。

劉和也說，為何各縣市府不能跟進微解封，因為大家覺得這指令是要甩鍋，覺得中央不敢負責，身為指揮官，這部分要在心上，承擔國人看的到。而民眾不買單微解封，就是因為沒了解到民眾需求，大家看的到吃不到，中央作法沒有做到位。

劉和然強調，這場戰新北市府一定配合中央宣導政策執行，但請中央務必要到位思考、務實思考，一起共同防疫。

新北市新增13例確診個案，市長侯友宜於下午3點召開記者會對外說明。確診個案分布為，新莊6例，中和2例，板橋、三重、新店、林口、三峽各1例，累計6615人；今日將有5413人解除隔離，新增案例中有11人感染源在北市相關，8人為家戶感染、2人職場感染、1人在醫院感染、2人感染源待釐清。

中央流行疫情指揮公布國內新增33例新冠肺炎確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。個案分布以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▼新北市副市長劉和然開嗆陳時中。（圖／翻攝侯友宜臉書直播）

