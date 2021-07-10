快訊／侯友宜示警：南韓、荷蘭微解封　確診人數「瞬間暴增」

記者羅婉庭／新北報導

針對中央宣布13日起微解封，並下放地方市府因應在地狀況決定解封規範，新北市長侯友宜決定不跟進解封，他10日強調，南韓在7/1微解封，餐廳、咖啡廳開放內用，7/1到7/6確診人數馬上暴增，一天從800例暴增到1200例，首爾7/12將升級第四級警戒，而荷蘭也發生相同的狀況，一解封就瞬間暴增確診個案。

侯友宜表示，荷蘭、南韓一解封確診人數就暴增，值得省思，台灣若稍有不慎，疫情也會升溫，若民眾無法保持低度活動，瞬間爆量就會造成疫情失守。

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。針對新北市新增之13例，市長侯友宜進一步說明所在行政區及感染源分析，新莊6例，中和2例，板橋、三重、新店、林口、三峽各1例，累計6615人，將有5413人解除隔離，新增案例中有11感染源與北市相關。

指揮中心表示，今日新增之31例本土病例(其中19例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月9日。個案分布以臺北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月8日累計公布13,950位確診個案中，已有11,698人解除隔離，解隔離人數達確診人數83.9%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15299為本國籍30多歲女性，6月25日自義大利入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15319為本國籍20多歲男性，6月26日自比利時入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。