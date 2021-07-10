「偽」解封罵聲連連！直擊老街店家幾乎全關　苦撐待「真」解封

▲淡水老街店家鐵門拉下，觀光客也非常稀少。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新冠疫情爆發全台三級警戒，中央指揮中心8日宣布，13日起全台可「微解封」，比如開放「餐廳內用」，但地方政府擔心，稍有鬆懈恐成防疫破口，像新北市依舊維持三級警戒狀態。《ETtoday新聞雲》記者實地走訪淡水老街，發現絕大多數店家都沒開，而過去可供內用的餐廳表示，如今只能繼續苦撐，等待「真」解封的來臨。

●苦不堪言的店家

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新北市維持三級警戒，今天（10日）是星期六，三峽、淡水老街等觀光勝地店家依舊關一片，剩少數幾間伴手禮店有開；淡水區公所人員舉牌提醒觀光客要戴口罩，而警方跟高灘處保全持續巡邏，若有觀光客未把口罩戴好即上前勸導，不過路上幾乎「沒人可勸」。

▲三峽老街超冷清，店家幾乎都沒開。（圖／民眾提供）

《ETtoday新聞雲》記者繞淡水老街一圈，看到不少店面鐵門拉下貼出招租字樣，剩下2、3間過去有供內用的餐廳還開著，店家說，會怕這時候開放內用結果造成群聚感染，既然新北維持三級警戒，他們也只能繼續以外帶的收入撐著，等待真正解封的來臨。

●是「微」解封還是「偽」解封？

資深媒體人趙少康說，在防疫過程，疫情指揮中心又創造了新名詞，也再度引來民眾一片罵聲。雖然三級時間越長，「餓死」而不是病死的人越多，但是在國內疫苗覆蓋率這麼低、指揮中心在經濟考量下做出鬆綁決策，「微解封」最後可能一場空，很快就會因為疫情再度爆發，全台重回三級，甚至更高強度的封城管制。

▲淡水警與高灘處保全到金色水岸巡邏，要勸觀光客戴好口罩，豈料路上幾乎沒人。（圖／記者陳雕文翻攝）

趙少康還指出，雖然盡早解封恢復經濟活力、降低無薪假人數很重要，不過這次「微解封」是考慮經濟而非防疫的解封，看不到專業的公衛考量，是為了經濟、生計迫不得已的決策。

精神專科醫師蘇偉碩號召發起「繞行匡圍總統官邸，給我疫苗小民行動」，他怒斥治國者的私心與失誤，一再延宕阻擾疫苗的採購與進口，使得700多人白白失去寶貴的生命，痛批「沒有足夠的疫苗，台灣無法『微』解封，只能『偽』解封」。

▼淡水老街有店家已經撐不下去倒閉，鐵門上貼出招租字樣。（圖／記者陳雕文攝）