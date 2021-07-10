日媒：台灣派「天才大臣」唐鳳出席東奧開幕式　強化台日關係

▲ 唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東京奧運將於23日登場，行政院政務委員唐鳳傳出隨中華代表團出席開幕式。日本媒體報導，台灣政府已經決定派遣在日本也相當有名的唐鳳出席，除對日本贈台疫苗表示謝意，也試圖藉此加強台日關係。

日本《朝日新聞》9日報導，據相關人士透露，台灣已決定派遣唐鳳出席東奧開幕式。中華奧會已向相關機構申請通行證，現正辦理相關手續。

該報指出，唐鳳10幾歲起便投身IT業界，2016年進入蔡英文政府內閣，擔任IT部長，除解決台灣口罩不足問題，更開發疫苗預約系統，經常受邀出席海外論壇，就社會多元化及數位化進行演講，在日本也廣為人知。日本政府新增數位廳過程中，更定期向他諮詢。

報導分析，台灣派遣在日本也具高知名度的唐鳳，不僅對日本捐贈疫苗表達感謝，也試圖在日漸增長的中國壓力之下，加強台日關係。

《每日新聞》也於9日報導，台灣政府相關人士透露，為迎接23日東奧開幕式，將派遣IT負責人唐鳳出席。唐鳳持續推動行政數位化，為阻止新冠疫情擴大，運用IT技術制定對策，在日本也以「天才大臣」之稱著名。

文中指出，台灣5月後疫情擴大，日本政府以疫苗援台，而蔡政府派遣唐鳳出席奧運，向日方表達謝意的同時，也是為了加強日台關係。

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