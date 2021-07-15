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雲南今增5本土確診　公安曝61人「變造核酸檢測報告」

▲雲南瑞麗連夜宣佈封城，非必要不得進出。（圖／CFP）

▲雲南省瑞麗市等鄰近緬甸邊境地區，近期出現多例本土疫情。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸偶有地方零星疫情，據國家衛健委通報，7月14日0—24時，31個省市區新增新冠確診病例28例，5例本土都發生在雲南。值得注意的是，靠近邊疆的雲南一間公安局也在15日發布數據，顯示6月8日至7月13日，當地連續查獲43起偽造、變造病毒核酸檢測證明的案件，抓獲違法嫌疑人61人，阻止「蒙混過關。」

在日前廣州、深圳疫情趨緩後，與緬甸接壤的雲南省，其邊境口岸成為近日中國大陸本土疫情的主要爆發點。據統計，雲南省現有確診病例171例（本土66例，境外輸入105例）、無症狀感染者21例（本土1例，境外輸入20例）。

▲▼雲南省地方公安揭露，近月來有61人涉嫌變造獲偽造核酸檢測證明，遭行政拘留。（圖／翻攝央視新聞）

▲雲南省地方公安揭露，近月來有61人涉嫌變造獲偽造核酸檢測證明，遭行政拘留。（圖／翻攝央視新聞）

據大陸國家衛健委15日晨通報，7月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，其中境外輸入病例23例（廣東12例，雲南7例，浙江2例，福建1例，四川1例），本土病例5例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例；新增無症狀感染者8例（均為境外輸入）。

在此之下，中國大陸現有確診病例506例（其中重症病例4例），累計治愈出院病例87005例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例92147例，現有疑似病例2例。累計追踪到密切接觸者1068164人，尚在醫學觀察的密切接觸者7378人。

雲南省官方通報，該省新增的12名確診病例中，5名本土病例均為先前瑞麗市、隴川縣重點人群和發熱門診核酸檢測中發現，而7名境外輸入者，近期居住在緬甸，於 6月29日到7月13日之間自陸路口岸入境，隔離醫學觀察中檢測陽性，後確診新冠肺炎。

由於位處邊境地區，當地公安也加強查處出入人員，所持新冠病毒核酸檢測證明是否屬實，避免「蒙混過關。」

雲南省德宏州梁河縣公安局15日就發布一項數據，表示6月8日至7月13日，當地連續查獲43起偽造、變造或使用變造核酸檢測證明的行政案件，抓獲違法嫌疑人61人，涉案人員全部行政拘留。按照規定，這些嫌疑人犯罪情事若屬實，將面臨7到14日的行政拘留，和其他情節不等的處罰。

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