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台南暫緩服務學習！　國二、國三生50hrs滿分調降「30hrs滿分」

▲▼台南市政府0709防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市政府9日召開防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

中央流行疫情指揮中心公布，三級警戒將延長至26日，同時公告「微解封」指引，掀起民眾熱議！台南市長黃偉哲9日下午召開記者會針對校園解封規範進一步說明。

▲▼台南市政府0709防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝）

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台南市教育局長鄭新輝指出，目前維持三級警戒，但部分地區鬆綁，其中校園內僅開放操場，教學、行政、遊戲區、球場的場域不開放，至於開放時間則依循各學區特性，由學校公告開放時間，也祭出「一掃、二瞄、三自控、四勿擅闖」的防疫措施，並規劃鄰近操場的廁所一間，加強清潔消毒。

▲▼台南市政府0709防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南市政府0709防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝）

社教機構則開放南瀛天文館、兒童科學館，兩館都設置防疫站，且採網路或電話預約，每時段限制時間，也祭出人流降仔管控，部分空間不開放；台南市府也有條件開放運動場館，依共同性防疫原則實施實聯制、出入口管制、維持社交距離，強化清消及授課教練快篩規定。另外，公立、私立運動場館也有相關規範。

▲▼台南市政府0709防疫記者會。（圖／記者林悅翻攝）
至於學生暑期活動規劃，市府提出三點規範，一是分流返校取物，13日後分年級、班級、時段，畢業生一次性取回畢業證書、個人物品，及在校生辦理相關費用退費等；二是暑期活動線上化，包括暑輔、夏令營、學習扶助等持續採線上授課；三則是111、112學年度入高中職的學生(110學年度國二、國三生)，多元學習表現「服務學習」項目由50小時滿分調降為30小時滿分。

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