蘇偉碩「給我疫苗聯盟」車隊繞總統府！怒批黑箱擋疫苗釀700多人亡

▲醫師蘇偉碩投入爭取疫苗活動，向蔡英文總統表達不滿。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者崔至雲／台北報導

由高雄反萊豬醫師蘇偉碩等近40位社運人士、學者發起的「給我疫苗行動聯盟」稍早指出，總統蔡英文拒絕購足國疫苗，造成700多條人命不幸過世，因此決議今（10日）號召支持者開車、騎摩托車、騎腳踏車繞行總統府表達不滿。

給我疫苗行動聯盟發起「怒氣包圍獨夫邸，捲起袖管打疫苗」活動，號召轎車、機車或單車等車輛前往總統府。今天下午1點半至3點半之前，繞行總統府周邊道路，包含愛國西路、南昌路、南海路、重慶南路二段等路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該聯盟在臉書上指出，國外施打順序總以現場醫護最優先，高齡與重大傷病患者次之，但是，台灣官員竟排在七十歲長者與重大傷病患者之前，此外，指考監考人員可施打疫苗，但指考生卻沒疫苗。聯盟認為，年輕人是最需外出工作謀生、上課學習的一群人，若依目前政府購買疫苗狀況，明年指考學生恐怕都還打不到疫苗。

聯盟也說，疫苗稀缺造成人民生存權蕩然無存，染病縱使痊癒也將產生肺部纖維化等嚴重後遺症。若政府去年不黑箱阻擋林全進口三千萬劑疫苗，七百多染疫失去的生命至少可減80%，全民健康亦不致受此殘害。

聯盟怒批，至今政府卻仍拒絕購足疫苗，且竟然行政刁難民間自購疫苗。呼籲政府，應立即開放民間進口符國際標準的疫苗，正常政府且應該備足多元疫苗，讓民眾根據自己狀況，自由選擇，這才能真正落實生存權的保障。

