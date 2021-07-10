快訊／慈濟採購疫苗新進度！昨天與政府完成法律文件簽署

▲慈濟證嚴法師先前曾經與蔡總統視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

記者張乃文／台北報導

慈濟基金會今（10日）表示，提出申請採購疫苗迄今，經與政府共同之努力，昨 日與政府就疫苗採購案已完成必要法律文件之簽署。慈濟說，就此表達對政府誠摯的感恩，慈濟並將迅速完成後續採購及捐贈疫苗之相關流程。

慈濟指出，自慈濟申請採購疫苗以來，受到社會各界善心人士與海內外慈濟人許多的鼓勵與關心，證嚴上人採購疫苗之心願、蔡總統及政府部門亦積極與慈濟商議，大家同心協力以維護民眾的健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈濟表示，面對世間無常，大家難免惶恐不安；在這樣艱困的時刻，相信在全體人民之團結一致下，必能眾志成城，化解一切困難，難行能行，讓民眾儘速遠離疫情之威脅，早日回歸平安與健康的社會。

▲▼慈濟在6月向食藥署完成送件程序。（圖／慈濟提供）

慈濟基金會執行長顏博文6月23日到衛福部食藥署完成送件程序，依程序正式購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，並發出3點聲明闡述理由，提及BNT是目前市面上最好的疫苗之一，且是唯一能施打在12至17歲青少年身上的廠牌。總統蔡英文6月26日與證嚴法師視訊，表達支持與感謝慈濟對疫苗的申購，並保證行政部門會積極處理。

相關部門6月27日致電顏博文，邀請慈濟見面商議相關事宜。經雙方密集溝通後，政府7月1日決定依循鴻海/永齡基金會及台積電的申請模式，另立慈濟捐贈疫苗專案，並參考鴻海/永齡基金會及台積電專案之經驗，緊密接續推動，早日讓慈濟購捐500萬劑BNT疫苗。