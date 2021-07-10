疫苗搶打亂象！百萬身障者被排外　還有人沒病竟是第九類

▲國內新冠疫苗到貨約700萬劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

全國疫苗接種人口涵蓋率達到一成，指揮中心目前開放第九類、第十類對象預約，最快16日起接種。有身障人士提到，他們只有少數人被列在優先名單內，另外還有沒有慢性病的人竟被列為第九類對象。

根據《聯合報》報導，台灣約有120萬名身障者，但只有少數被列為優先施打對象，「病毒大流行我們第一個被淘汰掉」，中華民國脊髓損傷者聯合會理事長陳善修表示，有些傷患自主神經異常，是染疫高風險群，但很多中度以上的脊損者沒有重大傷病卡，也遲遲打不到疫苗。

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根據衛服部認定，第九類對象為「18至64歲高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者」，包括糖尿病、慢性肝病（含肝硬化）、心血管疾病（不含單純高血壓）、慢性肺病、腎臟疾病及免疫低下（HIV感染者）、罕病，及BMI大於等於30者。

▲國內若要達到有群體免疫效果的6成覆蓋率，還要再打1098萬人。（圖／記者湯興漢攝）

各地皆有民眾反應，自己患有相關疾病卻不能預約，長期服用高血壓藥，仍因「登記資格不符」被擋在門外，也有高血脂患者不解為何自己不在第九類對象內。

另有無慢性病史的民眾上網登記，意外發現自己竟然是第九類對象，可以提前預約，但不知道自己罹患什麼慢性病。對此，健保署長李伯璋表示，第九類優先接種順位，依照過去流感疫苗抓高風險疾病對象的方式，從健保資料庫中搜尋，主診斷碼統計人數約167萬多人，如果連次診斷碼都涵蓋，多達300多萬人，最後以主診斷碼為主。