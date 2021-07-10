快訊／溪頭園區微解封　只准住宿客進入！

▲南投溪頭園區考量地方民意，13日起僅開放住宿不開放購票入園。（圖／翻攝「溪頭自然教育園區-教育中心」官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

中央流行病疫情指揮中心已宣布三級警戒延長和有條件「微解封」原則，森林遊樂區、植物園等場所景點亦在列；台大實驗林管處經內部討論超過一天後，昨仍宣布自7月13日起，暫不開放一般民眾入園，僅開放已預訂園區內住宿設施之住宿旅客。

溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區因位處觀旅風氣鼎盛的鹿谷鄉境內，地方居民過去每逢例假日就飽受塞車之苦，生活品質大打折扣，疫情更導致民眾對微解封後大量人車帶來群聚的疑慮。

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台大實驗林管處表示，經考量風險管理並尊重在地意見，決定暫緩開放一般遊客購票入園；為避免密閉空間之傳播風險，溪頭及鳳凰自然教育園區13日起也暫不接受遊覽車入園停車，電動車及志工導覽解說亦暫停服務。

台大實驗林管處強調，入園住宿遊客仍須遵守政府規定，需全程戴口罩並避免戶外10人、室內5人以上群聚，維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離、實聯制及配合政府其他指引及規範；未來會視政府指引規範及國內疫情狀況滾動式調整，請遊客行前務必至臺大實驗林溪頭自然教育園區網站（https://www.exfo.ntu.edu.tw/xitou/index.php）查詢場域開放情形。

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