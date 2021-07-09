快訊／北市大規模免費PCR　2119人中抓到7例確診

記者蘇晏男／台北報導

北市6日起開放七大醫院提供免費PCR篩檢，台北市長柯文哲9日下午表示，昨日共2119人做PCR篩檢，其中新增7人確診。

柯文哲指出，數量還是不少，代表還有社區還有潛伏的感染源。他說，這些醫院假日只開放早上，平日則是早上跟下午都開放，還是那句話，有症狀、有接觸史或旅遊史才去PCR篩。

中央流行疫情指揮中心9日宣布新增32例本土病例，其中台北市19例最多，其次為新北11例；另外12人病逝。不過，根據北市府最新統計，北市今日共新增26人確診；而7月4日至今共40人確診，12行政區中以萬華14人染疫為最多。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，7月4日至今，松山區2例；信義區8例；大安區3例；中山區2例；中正區0例；大同區0例；萬華區14例；文山區3例；南港區0例；內湖區2例；士林區6例；北投區0例；總計40例，而昨日總確診數為15人，相比之下共新增25人。

至於6月27日起至7月3日，松山區4例；信義區9例；大安區9例；中山區18例；中正區13例；大同區12例；萬華區45例；文山區13例；南港區1例；內湖區2例；士林區15例；北投區12例；總計153例。比起昨天統計數據為152人，則新增了1人。

由於台北市是採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

▼北市免費PCR篩檢統計。（圖／北市府提供）