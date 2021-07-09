「老人別擋路！」醫罕見重砲要中央「馬上做1件事」：不然免談解封

▲新冠疫苗接種。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內疫苗短缺下，日前開放長者接種日本捐贈的AZ疫苗，但由於接種後有不良反應的消息頻傳，導致不少長者接種AZ疫苗意願降低。對此，台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇今（9日）在臉書發文表示，「如果老人不想打疫苗就不要擋路，請指揮中心盡快開放讓年輕人打到！」

針對國內疫苗接種效率，陳昶宇醫師在臉書以「如果老人不想打疫苗就不要擋路，請指揮中心盡快開放讓年輕人打到」為題發文表示，「很少說重話，但真的是被氣到要講難聽的話了」，指出目前台灣疫苗到貨總計704萬，只打掉290萬劑，75歲以上長者55.7%，65-74歲13.1%，目前速度要打快50天才打得完。

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陳昶宇指出，「而且一堆網路謠言污名化AZ，等莫德納打完後，換AZ施打速度還會更慢，這種等疫苗挑疫苗心態還來談什麼解封，我也是笑了，老人不想打就給年輕人打吧，都說了這麼多AZ的好處，講殘酷點，最終還是得交給自然法則來做族群淘汰。」

▲阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（示意圖／路透社）

根據7月7日資料指出，新冠疫苗接種143,112人次，其中AZ接種7,234人次(第1劑接種4,435人次，第2劑接種2,799人次)，Moderna 接種 135,878人次。截至目前為止，累計接種2,899,997人次，AZ接種1,980,112人次，Moderna接種 919,885人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率約12.12%

事實上，指揮中心指揮官陳時中6日就曾表示，現有疫苗可涵蓋大部分的高齡與風險人員，且AZ疫苗也有剩餘，疫苗沒道理放著等，接下來會盡快開放青壯年族群接種，「沒道理放在那裡等。」

▲開放全國第9類、第10類意願登記。（圖／指揮中心提供）

針對AZ疫苗施打效果，本站也曾報導「AZ效果惹議！禾馨公開員工打後三周報告 網喊安心：好強的檢測」內文指出，新冠疫苗越來越搶打，但許多人還是對於「AZ疫苗」的保護效力有些遲疑。禾馨醫療集團營運長林思宏醫師在臉書上表示，禾馨全體同仁接種完AZ疫苗後，產生抗體率99％以上，證明AZ疫苗是有效的疫苗。