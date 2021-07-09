快訊／柯文哲有條件開放北市電影院　戴口罩、禁飲食、梅花座

▲北市微解封指引。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布將進行微解封，餐飲業將有條件開放用，但仍尊重地方政府判斷可做彈性調整。對此，台北市經討論後，定調暫時不會開放餐廳內用，現階段仍以外帶為主。至於電影院部分，北市府則規畫有條件開放，要戴口罩、全面禁止飲食、採梅花座。

指揮中心表示，9日新增32例本土病例、4例境外移入；另外，新增12例死亡。個案分布以台北市19例最多，其次為新北市11例。

針對微解封的部分，柯文哲說，考量以後，第一，脫下口罩群聚吃飯一定擺最後面，因為科學上這最危險，北市很多案例也是這樣，吃飯吃一吃群聚感染，所以擺最後面。713後餐飲還是只能外帶。

第二，開放邏輯是牽涉民生經濟的優先，像操場運動不涉及商業，這不准。學校有公托、托嬰，爸媽要上班，所以這可以先。

第三，雖然有些優先開放，但一定要配套措施。像公托，工作人員一定要先打疫苗，防止他們被感染。或是身障的日照，會降載，照顧者、被照顧者都要打疫苗。

柯文哲說，這原則之下，百貨、賣場、市場夜市還是禁止內用一律外帶，面罩、口罩、健康監測都要做。校園的話，操場暫不開放，包括兒童樂園、天文館，暫時不開放。圖書館也不開放，大家多多利用超商借還書。至於電影院，原則還是全面戴口罩，不准吃東西，梅花座、實聯制。

▲電影院受到疫情影響關閉，生意受到重創。（圖／記者屠惠剛攝）

