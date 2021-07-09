快訊／北市65歲以上超過11萬人登記　柯文哲提醒僅剩下3萬名額

記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲9日表示，台北市開放65歲以上、原住民55歲以上的市民施打疫苗，截至今天下午2時，已經有11萬4373人成功登記，目前僅剩下約3千個名額，呼籲要施打疫苗的長者儘速預約。

台北市政府9日下午召開防疫因應記者會，柯文哲表示，現在還有一天的時間可以預約，這批施打疫苗的總預約數量是14萬4000名，截至今天下午2時，已經有11萬4373人成功登記，還剩下大約3萬個名額。

柯文哲提醒，凡事居住在台北市65歲以上、原住民55以上的市民，不館戶籍是不是在台北市，在明天下午5時前都可以登記，由於大部分的診所、健康服務中心都已經額滿，台北市也啟動第三線的花博場館。

柯文哲說明，目前醫院、診所、健康服務中心都已經額滿，台北市政府終於啟動花博場館，總共開設18線，剩下3萬個名額，拜託65歲以上的長者，只要是居住在台北市，請在今天下午5時前，或者明天上午8時至下午5時進行預約。

柯文哲也說，現在的系統還不錯，拜託大家多加使用，預約可以省掉很多行政成本，就是今天早上5分鐘內就湧入1萬7千多人預約，電腦比較有效率。

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