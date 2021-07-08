25個遊樂園「乘載量」一次看！玩設施採梅花座　不准排隊要預約

▲旅客若要玩遊樂設施必須預約，避免排隊增高染疫風險。（圖／劍湖山世界提供）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣佈7月12日後有限度解封，交通部表示，開放主題樂園營業，但只可開放單一出入口，且每日16時以後不得入園，搭乘遊樂設施必須採預約制，水域活動區域不開放。另園區僅開放40％人流進入。

交通部長陳彥伯表示，觀光遊樂業可有限度開放，全國25個遊樂區採行單一出入口，並實施人流管制，降載60％，僅開放原可容納人數40％旅客進入，如果要乘坐遊樂設施必須採預約制，且乘坐要保持社交距離，全面戴口罩，禁止邊走邊吃、抽煙，水域活動不開放。

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▲觀光局公布遊樂園乘載量。（圖／觀光局）

觀光局表示，針對遊樂設施，原則上遊客隨時都可預約，惟各設施有總量管制，如遊客要預訂哪個一時段，建議提早預約。至於預約方式則由原區自行辦理，如line、官網、發放號碼牌都可，只要減少排隊人潮就能達到防疫目的。

而遊樂設施也會採取梅花座，如搭雲霄飛車的旅客，就會以每排左、右交錯分開，摩天輪則是看車廂面積大小，決定可容納的人數，且只要上一批旅客離開，工作人員就必須進行消毒清潔。

試算各大樂園40％承載量可容納旅客數，包括麗寶樂園的防疫安全承載量約30,000人、六福村主題遊樂園約12,000人、九族文化村約12,000人、劍湖山世界約12,000人、小人國主題樂園約8,248人、義大世界約6,000人。