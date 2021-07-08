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苗栗微解封看這裡！三大親子公園仍不開放　這些地方有條件開放

▲苗栗縣公布延長三級警戒時間，但部分活動區域則可有條件鬆綁。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣公布延長三級警戒時間，但部分活動區域則可有條件鬆綁。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心8日下午宣布全國第三級警戒延長至26日，但部分場所有條件適度鬆綁，縣長徐耀昌指示各業務主管局處針對適度鬆綁的夜市、餐飲、校園操場等場所，規畫嚴密的因應防疫作為，並呼籲民眾務必謹守中央防疫指引相關規範，切勿掉以輕心，目的事業主管單位將全面加強稽查輔導業者防疫作為，若無法配合則回歸到三級警戒狀態。

文化觀光局指出，展覽場館的靜態展覽，將採限時段、限人數的預約制開放，民眾同樣要配合量額溫、手部消毒、實聯制及全程戴口罩等防疫規定；而中正堂、苗北藝文中心及客家圓樓等表演場館，則維持閉館；而被列為適度開放的電影院，防疫作法均比照中央規定。

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另外，原住民族事務中心管理的泰雅文物舘和賽夏族民俗文館，也配合原住民防疫檢疫站不開放遊客入山，維持不開放民眾入館。其他國家公園和戶外遊憩據點，還有農業處管轄的各休閒農場，防疫規範均比照中央指引包括採取人流管制等必要規定。

民眾關心是否鬆綁的戶外休閒運動場所，包括苗栗的貓裏喵、竹南的獅山和苑裡的灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，基於嚴謹的防疫考量，水利處確定仍暫不開放。

國中小戶外操場部分，教育處宣布適度鬆綁，於上班時段開放，而圖書館僅開放單一窗口借閱服務，運動場館和健身房（游泳池除外），在落實中央防疫指引下適度開放。

工商發展處表示，備受民眾與攤販業者關注的夜市與餐飲業鬆綁議題，目前已合法納管的夜市，將請公所轉知攤商自治會參照中央指引提出防疫管理計畫，由公所審定是否符合防疫措施，倘符合規定即可開放。而尚未納管的夜市，因無自治會可確實執行管理措施，則由公所自行評估是否具管理及應變能力，因地制宜決定是否開放營業。

而餐飲業部分，在微解封後，如能符合食藥署公布的「餐飲業防疫管理措施」，諸如實施顧客實聯制、隔板、梅花座或可維持顧客至少1.5公尺的用餐社交距離等，則可提供內用服務，無法達到標準者仍維持只能外帶。

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