「疫」見人性美麗！咖啡愛好者募咖啡撐醫護　愛心化助力點亮希望之光

▲為了不讓獨立咖啡館因疫情而消失，一名咖啡愛好者無償發起「咖啡募集撐醫護」，將眾人愛心化為實質幫助。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

全台三級警戒持續超過1個月，禁止內用、僅供外帶，餐飲業者首當其衝成了重災戶，各大餐廳、飯店紛紛轉推外帶外送優惠拚業績，然而以現場體驗式消費為主的獨立咖啡館，外帶率本來就不高，又有連鎖業者夾擊，逆境中求生大不易，應聲喊倒不在少數。

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▲以內用為主的獨立咖啡館，在疫情中求生大不易。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「我的確有考慮停損的這一個想法在醞釀！」爐鍋咖啡負責人盧郭杰和透露，自己的4家店，人事成本、房租跟水電加起來，一個月開銷至少80萬以上，但五、六、七月幾乎都是零收入狀態，目前僅剩總部關渡店持續營業、固定烘焙咖啡出貨給客人，「這段期間還好有電商批發這個工作，可以稍微cover一點日常支出」，即使如此，也只能補上10%的缺口。

▲爐鍋咖啡負責人盧郭杰和。

「營業額整體來說掉了8成，在產品銷售方面大概成長了1.5倍，但以現有的配置，其實不過就是再撐兩個月。」微光咖啡負責人余知奇說，他原本就有進行烘豆子的生產以及咖啡相關的零售，因此就算不能內用，店開著還是有機會賣豆子，對整體營收來說不無小補，「先想辦法撐過疫情這段時間，也讓員工有工作、有薪水」，他說自己很幸運，不少熟客朋友都願意支持，所以相較於身邊同業，算是「掉得沒有那麼多」。

▲微光咖啡負責人余知奇。

「業績只剩下1.5成，是一個非常大的赤字缺口！」Rebirth Coffee負責人Klay坦言，如果一直維持收入僅剩1.5成到2成的狀況下去，或許今年11月、12月就是一個停損點。他也認為就算7/12解封，客群不可能一瞬間回來，所以還是有持續開發外帶外送跟網路平台，但因為當初店裡菜單是以內用導向為主，考量到外送或外帶會影響品質，得把所有餐點打掉、流程重新設計，「它是一個很長的計畫，短期的話，你要馬上有成效去補疫情前的營收狀況嗎？當然沒有辦法」。

▲Rebirth Coffee負責人Klay。

「營收每天大概都剩1/3左右吧！」GABEE.台北店店長胡瓅芳表示，創意咖啡和內用體驗一直以來都是他們的賣點，疫情爆發之初、尚未升級三級前，UBER EAT比例雖有提高，但少了現場收入，營業額還是下滑超過5成，即使他們快速應變，調整產品方便客人外帶或外送，加上原本就有在賣的咖啡包、咖啡豆、冷萃咖啡萃取液，以及居家沖煮相關的周邊商品，把電商變成主力，仍然只有「稍微補回來一些」，完全沒辦法跟疫情前比。

▲GABEE.台北店店長胡瓅芳。

獨立咖啡館疫情下求生存，努力開源節流省成本卻不捨裁員，然而政府紓困杯水車薪，還是不得不讓員工減班減薪。「大家都要生活啊！」爐鍋咖啡負責人盧郭杰和感嘆說道，停止營業這段期間，他跟員工協調稍微共體時艱，「我們還是有給薪，可是就是給他的薪水的一半，讓他們在家裡面休息」；微光咖啡負責人余知奇則是在疫情一開始，就有心理準備自己可能會3個月或半年沒薪水，因為兩名員工跟了他6年，「某種程度上他們都把青春花在我身上了，當然還是會希望大家可以一起撐過去」。

▲獨立咖啡館疫情下求生存，開源節流省成本，不得不讓員工減班減薪。

為了不讓咖啡館因疫情而消失，一名咖啡愛好者主動發起「咖啡募集撐醫護」，號召民眾募資團購咖啡包，捐獻給默默守護台灣抗疫英雄，支持獨立咖啡館度過疫情難關，更為第一線醫護補充能量。活動預計進行12週，每週都會媒合一間咖啡館與一個防疫醫護單位，幫助店家延長曝光時間，也讓資源可以得到妥善配置。

▲「咖啡募集撐醫護」發起人吳筱翎也是吳朵兒記事負責人。

「疫情爆發之初，我很想要支持微光，特別繞去他的店裡面買豆子，老闆看到我就問『我知道你們想要來買豆子挺店家背後的心意，但是我更想了解的是，你不希望這間咖啡館消失的原因是什麼？』那一刻其實很撼動我！」活動發起人朵兒說，微光咖啡負責人余知奇的一句話是她起心動念的種子，因為從沒想過，咖啡館不敵疫情熄燈這件事情，比想像中的還要近。

▲微光咖啡負責人余知奇的一句話，成為朵兒起心動念的種子。

而讓朵兒真正付諸行動的，則是爐鍋咖啡負責人盧郭杰和，「有一天我跟盧郭大哥在通電話的時候，他直接告訴我說，其實他剛算完現金，可能只能撐到七月或八月就撐不下去，我聽到其實很震驚！」得知連比較有規模體制的爐鍋咖啡都岌岌可危，一定有更多店家急需幫助，讓她覺得自己應該要做些什麼，所以決定開啟募集計畫，整夜沒睡趕出第一輪表單，隔天一早跟爐鍋確認可行性後，傍晚便發佈在粉專上。

▲「咖啡募集撐醫護」的初衷除了熱愛咖啡，更是疼惜醫護。

朵兒認為防疫是長期抗戰，即使台灣或許未來逐漸走向微解封，但在防疫第一線的醫護人員仍是每日嚴陣以對，所以「咖啡募集撐醫護」的初衷除了熱愛咖啡，更是疼惜醫護，而在台灣其實有很多人喜歡喝咖啡，也跟她一樣想幫助醫護，同時又想支持咖啡館，所以她無償打造一個平台，希望能凝聚大家共同的信念。

▲朵兒親自手寫卡片為醫護加油打氣。

「人跟人的溫度，打造了咖啡的溫度！」朵兒也向參與集資的民眾募集想說的話，再由她親自手寫卡片為醫護加油打氣，「我們可能都算是網路世代，但是包含這次活動在推行的過程中，我覺得關鍵還是人跟人的溫度，所以用手寫也是希望可以傳遞出溫度。」

▲第一波爐鍋咖啡成功募集到600包浸泡式咖啡袋。

「咖啡募集撐醫護」截至7/4已獲得4家獨立咖啡館響應，短短三週便募集到1,650杯咖啡。首波爐鍋咖啡就募集到600包浸泡式咖啡袋，「的確有幫助到！能快速地在短時間內募集到一筆資金，同時間也增加一些曝光度，我們的網站上面有多了一些訂單」，盧郭杰和認為咖啡館就像醫院，是一個心靈的療養院，他希望客人走過去的時候，看到這盞燈還亮著、這間店還在，就有一個希望，而這也是支撐他不放棄的動力。

▲第二波的GABEE.在釋出募集訊息後，也迅速達標。

第二波的GABEE.和第三波的Rebirth Coffee，也相繼在釋出募集訊息後，迅速達標。「我覺得還滿感動的，有一些消費者，聽到這個消息之後，就很想要盡一份心力，募集結束之後，還有一些客人發現我們有不一樣的商品，詢問度也變高了。」胡瓅方直呼「幫助真的很大」；「如果沒有醫護在前線，我們或許連開都不能開，可以有這個機會，跟這一群幕後的善心人士媒合在一起，也能讓更多人在網路上知道我們的品牌。」Klay則大讚這是「很好的互惠活動」。

▲第三波的Rebirth Coffee上線一天就募到600包。

目前活動邁入第四波，募集的是微光咖啡的濾掛包，負責人余知奇表示，疫情期間第三空間的消失，導致人們只剩下家跟辦公室，沒有喘息的空間，所以他希望咖啡對於醫護人員來說，不只是功能性的東西，而是可以藉由喝一杯咖啡的時間，重從新找回自己，如果能透過「咖啡募集撐醫護」平台，集合更多力量共同完成這件事情，「很正向、很善良，而且滿足了某一部分的需求」，更是別具意義。

▲愛咖啡者則以行動力挺，將眾人愛心化為實質幫助。

獨立咖啡館咬牙硬撐，持續點亮「希望」之光，愛咖啡者則以行動力挺，將眾人愛心化為實質幫助，一場「疫」外收穫，看見人性美麗。