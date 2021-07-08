超商關東煮、茶葉蛋不得自取！開放內用須加裝隔板、梅花座

▲經濟部表示，超商熟食區未必免風險，不建議自行夾取。（圖／資料照）

記者張乃文／台北報導

餐飲業在符合指引規定下，可提供內用服務。另外，超商用餐區部分，經濟部提醒同樣比照辦理，須採梅花座及設置隔板；而開放式的熟食夾取則要由服務人員協助。

指揮中心也宣布在有隔板、採梅花座或可維持用餐時之社交距離條件下，可提供內用服務。但餐飲服務人員要嚴格落實健康管理，加強餐飲場所環境消毒。顧客除實施實聯制外，也要調整供餐方式，以個人套餐或分菜後再上桌，自助餐則以服務人員專人夾菜為原則。

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夜市及百貨、賣場的美食街，除落實執行「餐飲業防疫管理措施」外，因人潮容易聚集，應加強人流管理。經濟部表示，美食街入口應進行容留人數管理，共同用餐區容留人數以總座位數1/2為上限，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區可設置消毒設備或洗手專區，方便消費者使用。也鼓勵消費時多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險。

至於超商部分，經濟部次長陳正祺說明，用餐區要採梅花座並使用隔板；關東煮、茶葉蛋等熟食，因夾取餐具為共用，擔心易有感染風險，因此不建議，若有需要應由服務人員服務。

▲用餐區須加裝隔板及梅花座。（圖／記者李毓康攝）