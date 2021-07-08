可以國旅卻不能上課！補教繼續停業　怒批政府「歧視般的解封」

▲中央流行疫情指揮中心今（8日）宣布三級警戒延至7月26日，補習班將維持現行機制不開放學生上課。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8日）宣布三級警戒延至7月26日，但部分場域適度鬆綁，不過補習班維持現行機制。不少家長因此超崩潰，補習班業者也是叫苦連天指出，從三級警戒至今，已停業2個月，但是房租、教師薪資等一樣照付，直喊「要沒錢養家了」，甚至批政府「開放旅遊，但不能上課，意思是玩樂比較重要？」

教育部次長劉孟奇於今日記者會指出，13日以後將適度放寬社會教育機構、室內外運動場館及學校操場等場域，但各級學校、幼兒園、兒童課照中心及補習班維持現行編制。

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補教業者說明，政府的政策一出爐，許多同業都不理解，已在補教業者的平台上訴苦，認為補習班屬於固定人員群聚，容易追蹤管理，且全程戴口罩，但電影院等娛樂場所屬於非特定人群聚，較難追蹤管理，且有移動傳染性，目前的政策對於補教業者相當不公平。

也有補教業者指出，暑假其實是補習班的旺季，現在都無法開課損失非常大，線上課程不是每位學生及家長都願意嘗試，現在連繳房租都有困難，不理解為何政府不讓補教業者復業，「我們不反對一視同仁的限制，但是反對歧視般的解封」。

補教業者也說，目前的疫情屬飛沫傳染為主，餐飲用餐就算有隔板，也不能完全阻止，又是不特定人群聚，應該是最危險的，結果也有條件開放了；健身房會大喘氣、會流汗，需要共用健身器材，也開放了，但補教業在這次的微解封政策中卻完全沒被提到，完全是「被遺忘的一群」，「根本是被政府歧視」。

對此，終身教育司司長黃月麗指出，目前疫情還是在三級警戒，幼兒園、課照中心、補習班的互動較為緊密，且樣態也多元，因此在跟指揮中心討論後認為，該類別產業風險較高，因此決議維持現狀，但未來將持續與指揮中心密切討論，做滾動式的政策調動。

▼三級延長適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）



