柯文哲揚言公布總統府打疫苗名單　鄭運鵬反嗆：好心肝一併拿出來

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／台北報導

台北市爆發多起特權疫苗風波，台北市長柯文哲7日嗆聲，有很多帳是掛在台北市政府，「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，如果北市府可以公佈沒有違規的總統府施打名單，好心肝名單也不要再拿檢調當藉口，就一併拿出來評理。

前副總統連戰、前國民黨立委丁守中日前爆出施打疫苗風波，柯文哲7日晚間接受專訪時表示，「不要忘記，有很多是掛在北市府的帳，但我連看都沒看到，總統府幾支？這都有帳，我到時候做個表公布」。

「首都市長可以有點榮譽感、自識感嗎」，鄭運鵬表示，原來違法事件北市府可以講「餐桌禮儀」，難道是因為好心肝診所、振興醫院是餐桌禮儀比禾馨診所好，所以柯文哲就掩護好心肝和振興，罰款也比較少。

鄭運鵬說，柯文哲把總統府接種名單是威脅工具嗎，根本是笑話，如果北市府可以公布沒有違規的總統府施打名單，歡迎拿出來大家評評理，好心肝名單也不要再拿檢調當藉口，北市府一定還有副本檔案，就一併拿出來，都被市府違規處分了，還要幫他們保留什麼。

鄭運鵬指出，每個地方政府都有專案配合指揮中心的疫苗配額，例如高雄有國軍專案、桃園有機場專案等，大家各司其職，當作照顧市民，只有北市府在計較。

鄭運鵬批評，如果柯文哲心態健康一點，把總統府和部分中央機關的專案當作是中央幫忙以專案形式照顧台北市民，當作首都的責任，根本不為過，每天東拉西扯喊口號，腦袋只有自我意識、別人對不起他，全世界最沒有自覺的首都市長，應該就是台北市榮登第一，不用重考。

鄭運鵬也說，前瞻基礎建設計畫的重點就是「基礎建設」，台北市歷年的捷運、鐵路地下化、基隆河等基礎建設，中央早已以兆元協助，台北就是首都，「只有優待，沒有虧待」，其他縣市到現在還要計較統籌分配款。

鄭運鵬也質疑，民進黨執政之後，以特別預算讓其他縣市跟上腳步，這叫強盜分贓，那台北市算是是合法搶劫嗎。

鄭運鵬強調，他最不能理解的，就是拿人命來當政治工具，去年北市府建管處同仁涉及弊案自殺身亡，柯文哲還揚言多死幾個政風才會改善，「這個弊案誰負政治責任？同仁人命誰負政治責任」。

鄭運鵬表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中每天都說會負全責，柯文哲卻每天都說自己是受害者，「台灣的防疫指揮官換他來當，會差不多？！」

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