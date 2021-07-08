竹縣新增一確診死亡！B長照機構採檢39人均陰性　今解除隔離



▲新竹縣疫情指揮中心今日說明最新疫情。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今天(8日)無新增新冠肺炎確診案例，累積死亡人數為7人，其中新增死亡案14403，為B醫療機構80多歲的男性住民，有長期慢性病史。縣府也呼籲，因中央疫苗提前到貨，施打規劃也提早，除已規劃好的72至74歲（7/9-12）和69至71歲（7/12-15）長者外，65至68歲長者共約2萬1500人，將採大量接種方式進行，待中央提供明確疫苗數量後，即公布詳細規劃內容。

新竹縣長楊文科表示，中央將於明天再配發一批莫德納疫苗供新竹縣65歲以上長者接種，這次因疫苗提前到貨，縣府也提早安排65至68歲（原住民55至58歲）長者接種疫苗。由於65至68歲的人口數約有2萬1500人，為讓民眾快速接種，竹縣將採取大量接種方式進行，待中央提供明確疫苗數量，縣府就會立即公布詳細的規劃內容。

另外，明天起72至74歲（7/9-12）長者開始接種疫苗，接續則是69至71歲（7/12-15）長者，這兩部分都已製發通知單並送達，請長輩們依照通知單日期和時間，到指定地點接種疫苗。萬一未能按照日期前往施打，補打的長輩請先電話預約詢問，供接種單位妥適安排。

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▲新竹縣B長照機構院內感染累積造成35人確診、3人死亡，經過最新篩檢以及完整隔離期隔離，縣府於今日宣布解除隔離。



關於竹東B長照機構的監控，昨天已針對機構進行全面性人員採檢，採檢39人均為陰性，解除隔離。另外，7月10日縣府衛生局將聘請東元醫院感染科林玉春醫師，前往機構內確認感染控制作業，新收住民及探病探視仍須暫停至9月1日。

隨著撥配疫苗逐步到位，接種疫苗對象的歲數會繼續往下調整，人數會越來越多，新竹縣施打疫苗的規劃也將滾動式調整。楊文科提醒，目前已經符合資格的長輩和鄉親們，請務必把握時間盡快接種，盡快提加強自我防護力，也協助讓新竹縣整體疫苗覆蓋率盡速提升。

此外，縣府衛生局也說明，至疫苗開打後累積通報，「注射疫苗後14內死亡」通報累積為18件，均為AZ疫苗，默德納則有2件不良反應通報。

另外，針對主計總處昨日公布5月失業率為4.11%，飆上7年半新高，5月就業人數大減、失業人數攀升、低工時就業人數暴增等3大數據，新竹縣是否也有因疫情造成的失業問題，大多分布那些產業，是否有提供相關失業補助或工作機會。

由於受到疫情影響，各行各業都受到衝擊，新竹縣統計1-7月減班休息的數據為508人，較去年同期1442人減少934人，以餐飲、批發零售及休閒娛樂為大部分，人數從5月份起有顯著攀升的現象，其次，為了減少勞工因為減班造成薪資短少的影響，除了在職勞工的職訓津貼、薪資貼補外，縣府也彙整府內短期工作職缺，像勞動部申請「安心即時上工計畫」，工作內容包含：文書處理、防疫事務、環境清潔等，累計職缺為453個，爭取中央補助為7千7百多萬元，時薪160元，每月最高可領1萬2800元，為期1年，勞工處也將繼續向中央爭取更多職缺以及更多補助。

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