運動場館開放「3對3鬥牛可以嗎」？指揮中心2理由打槍　網友失望了

▲教育部次長劉孟奇。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

三級警戒延長至7/26！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中同時在今（8）日記者會中公告「相關場域鬆綁指引」，其中許多網友在意運動中心、健身房等運動場館有條件鬆綁，但器材不得共用，有媒體詢問「籃球三對三鬥牛，共用一顆球可以嗎？」對此，教育部次長劉孟奇提出2理由打槍，「不可以從事這種行為」，讓許多網友好失望。

疫情指揮中心今（8日）宣布，全國三級疫情警戒再延長兩週至7/26，同時公布微解封指引措施，包括開放校園操場、高爾夫球場、健身房等運動場館有條件鬆綁，但游泳池業者不包含在內，且所有運動場館皆不提供淋浴、餐飲內用。

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▲0708流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

劉孟奇也說明，室外運動場館將適度開放，但限制任何場域內容留人數最適乘載量25%，同樣實施實聯制、戴口罩、社交距離維持，必須使用個人器具禁止混用借用，不能有團體競賽，器材設備間隔開放使用，使用後一定清消，更衣室開放但要加強清消，游泳池、蒸氣室都不開放。

三級警戒為減少人潮群聚，各縣市封閉室外籃球框，許多網友哀號「好想打球」，期待微解封可以在室外10人限制下揪團鬥牛。有媒體在記者會中詢問，「運動器材不能共用，籃球3對3鬥牛，球類運動的球可以一隊共用嗎？」對此，劉孟奇也解釋，指引寫得很清楚，「避免肢體碰觸、禁止團體競賽」，3對3是不能的，「一個球大家在那邊追逐，就是4個5個6個人一起發生這種問題，所以不可以從事這種行為」。

指揮中心宣布室內外運動場館開放，讓網友相當興奮，在PTT上發文「可以打球了」，立刻被其他人潑冷水：「不開放設施使用，只能跑操場」、「器材禁止混用，球一人一顆，謝謝」、「學校不開放籃球場阿」、「每人一球不得共用，打X小啦」。