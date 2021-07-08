快訊／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株基因序列出爐　

▲台中十甲旺市場日前傳攤商重症插管，病毒株基因序列出爐為英國變種病毒而非Delta。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中東區十甲旺市場2日傳出2攤商染疫，其中一人重症插管治療中，市場也停業3天並清消，由於2人感染源不明，市府擔心Delta變異病毒風險，將採檢送中央基因定序，今天結果也出爐。台中市衛生局長曾梓展今天（8日）在記者會上表示，兩位攤商的病毒株為英國變種Alpha病毒株，並非Delta。

台中市2日宣布新增2名本土案例，都是十甲旺市場攤商，案15014北區65歲女子和美麗殿社區同住者案14985的72歲男性，其中72歲男性因重症一住院就插管治療，由於感染源不明，2人有到市場工作，還從俾士麥金邸社區搬至美麗殿社區，市府緊急開設前進指揮所、設快篩站快篩，累計篩檢近1900人皆為陰性。

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此外，曾梓展也提到，台中今日開放70歲以上長者施打莫德納疫苗第二天，各快打站打氣依舊暢旺，70到74歲長者單日施打率約54%。

衛生局統計，昨（7）日各快打站及醫療院所施打疫苗總數共4萬2719人，今日統計至下午2時，61處快打站單日施打人數為2萬6388人，其中70至74歲長者施打2萬649人，單日施打率約54%，總施打率累積突破4成，統計自昨日至今早，光快打站施打人數，已經達到5萬4672人。