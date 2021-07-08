樹木倒伏意外攸關人命安全　移除高風險行道樹不得不為！

▲台南市工務局指出，民眾看到生長茂盛的大樹，但卻是高風險樹木，其根盤無支撐能力及樹幹內部腐朽，容易喪失支撐而瞬間倒塌，實很難從外觀判定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保護民眾生命財產安全為市府第一要務，為防範行道樹突然倒伏斷裂造成機車或車輛受損、人員傷亡等不幸事件發生，台南市政府2020年委請專業單位對台南市重要道路行道樹進行風險檢測，並將依檢測結果與建議陸續執行具風險樹木之移除。



中西區健康路一段家齊中學前8株印度橡膠樹，經初步目視檢測，判定既有樹穴空間不足，樹木生長受限導致浮根狀況嚴重，且根盤已無支撐力；經第二階段使用鑽孔阻抗儀檢查一株外觀有明顯空洞，發現樹木部分枝條交接處腐朽空洞比達50%，如遇瞬間強降雨、強風容易倒伏。





雖然檢測結果顯示樹木狀況不佳，工務局為求慎重，邀集2位樹木專家進行現場會勘確認。樹木專家表示，印度橡膠樹為桑科榕屬植物，與榕樹同科同屬，老枝條上常有氣生根懸垂，氣生根會包覆樹幹，導致遭包覆之樹幹內部發生腐朽。再者，該處之樹穴空間不足，印度橡膠主根無法往下生長，造成現況浮根嚴重，樹木根盤無支撐能力，如遇劇烈氣候容易倒伏，為高度危險之行道樹，建議予以移除。





工務局指出，人民公共安全為市府優先考量，民眾看到的是生長茂盛的大樹，然而遭判定為高風險樹木，卻因其根盤無支撐能力及樹幹內部腐朽，容易喪失支撐而瞬間倒塌，很難從外觀判定。桃園、台中、台南、高雄等城市都曾發生多起路樹突然倒塌壓死人事件，有鑑於此，工務局經審慎評估並考量民眾意見，縱有萬般不捨，因攸關人命，不得不忍痛進行危險樹木移除，以避免大自然（颱風、豪雨）災變造成樹木致命的傷害，危及民眾的生命財產。

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