防範颱風豪雨樹木倒伏意外　台南重視風險行道樹移除問題

▲台南市工務局針對專業檢查風險性高的行道樹進行移除，以防發生危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

樹木倒伏死傷意外層出不窮，行道樹生態循環可以淨化空氣是都市之肺，也可提供景觀與遮蔭的功能，是節能減碳健康綠色城市的主要功臣之一，台南市維護行道樹不遺餘力，惟颱風、豪雨等災變造成樹木致命的傷害，進而危及民眾的生命財產安全，如何進行風險行道樹移除是重要題。

台南市工務局自2018年起便委託專業單位，對於交通流量高、樹胸高、直徑較大路段的行道樹，進行風險檢測。但樹木養成不易，外表樹葉茂盛挺直的行道樹，近幾年仍時常因內部腐朽、染病突然倒塌，發生阻礙交通或壓車、傷人等意外事件；2020年工務局進一步委託專業單位，除擴大區域作為篩選條件外，也參考了養護單位反映及道路工程施工頻率，做為選擇檢測行道樹路段的參考。

市府2020年起擴大檢測範圍，風險檢測分為第一階段的目視評估，後續再依照不同等級進行第二階段鑽孔阻抗儀評估，以確實診斷出風險樹木。2020年度先針對永華六區29條道路進行約2600多棵行道樹的檢測，最後結果有598棵樹已經出現腐朽空洞、樹根有盤根及根冠埋沒等衰退情形，可能在平日無風雨，或在瞬間強風或強降雨時就會傾倒，有必要處理建議移除；另有660棵樹仍須追蹤觀查。

其中，健康路一段家齊中學前8株印度橡膠樹經初步目視檢測，判定既有樹穴空間不足，樹木生長受限導致浮根狀況嚴重，且根盤已無支撐力；經第二階段使用鑽孔阻抗儀檢查一株外觀有明顯空洞之印度橡膠樹，發現部分樹木枝條交接處腐朽空洞比達50％，如遇瞬間強降雨、強風容易倒伏；且考量該路段為主要道路，車流量高，防患未然預計7月底前移除，以確保颱風季用路人安全。並已與當地里長、樹木專家詹明勳、李武昌2位老師會勘，現地不再補植，以維交通安全。

工務局繼2020年執行樹木風險檢測，2021年、2022年度仍各編列500萬元預算，將持續辦理樹木風險檢測作業，檢測範圍也將擴大到全台南市37區，希望能藉由風險評估降低未來發生樹木倒伏案件機率，營造市民安全的綠生活環境。

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