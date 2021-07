女童摔下陽台…神救援「雙手接」影片曝！　他謙虛喊：別叫我英雄

ANH HÀ Ở TỈNH NAM ĐỊNH ĐÃ CỨU MỘT BÉ GÁI RƠI TỪ TẦNG 2 Phát hiện bé gái tại ngôi nhà trên phố Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định sắp rơi từ tầng 2 xuống đất, người đàn ông đang đạp xe trên đường liền dừng lại chạy đến giơ tay kịp thời đỡ cháu bé. Vụ việc được camera an ninh của nhà dân ở khu vực ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng gây chú ý cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu, ông Lương Thanh Hà (49 tuổi, trú tại khu tập thể cũ Nhà máy Dệt Nam Định, phường Văn Miếu, TP Nam Định) chính là người đã cứu cháu bé trong đoạn video. Ông Hà cho biết sự việc xảy ra vào sáng 29-6, khi ông đi đổ bêtông tại khu vực cuối đường Trần Quang Khải. Đến khoảng 9h15 cùng ngày, đến gần số nhà 52 phố Trần Quang Khải, ông nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ, rồi thấy bé gái khoảng hơn 3 tuổi đang đu bám tại lan can tầng 2. "Tôi không kịp suy nghĩ gì, vội chạy sang giơ hai tay để đỡ. Tôi vừa giơ hai tay được mấy giây thì cháu bé rơi xuống, kịp đỡ vào bên hông của cháu, rồi hô hoán mọi người. Sau khi thấy cháu an toàn, tôi trở về nhà", ông Hà chia sẻ. Chiều 30-6, ông Trần Đức Ánh - chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải - xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn phường. Theo ông Ánh, ngay sau khi nhận được thông tin, phường đã cử cán bộ xuống khu vực để nắm tình hình và thấy cháu bé có sức khỏe ổn định, may mắn không bị thương. "Liên quan sự việc này, phường cũng đã có báo cáo UBND TP về trường hợp anh Lương Thanh Hà đã kịp thời cứu cháu bé đang trong tình trạng nguy hiểm, để có sự động viên, biểu dương gương người tốt việc tốt" - ông Ánh cho hay. Ông Ánh cho biết thêm cháu bé trong đoạn video 4 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc thì mẹ của cháu đi mua cháo vì thấy con vẫn đang ngủ. Còn bố của bé khi đó đang đi làm. Theo TTO #KHN #QUOCTEDO