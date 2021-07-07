　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

所長一聲令下婦人搶排隊跌倒　徐榛蔚為搶打殘劑意外事件致歉

▲花蓮縣長徐榛蔚率警方及衞生局相關人員為搶排隊預約殘劑致1名婦人跌倒受傷意外事件致歉。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣長徐榛蔚率警方及衞生局相關人員為搶排隊預約殘劑致1名婦人跌倒受傷意外事件致歉。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮3日開放莫德納疫苗殘劑現場預約施打，為擠進限定7人門檻，許多民眾漏夜守候接種站，過程中有婦人搶排隊而跌倒，此事件登上媒體後引發關注與討論，由於現場未妥適安排流程動線，豐川派出所彭所長喊口令排隊民眾開跑，爭搶有限名額，花蓮縣警察局、衞生局雙首長事後檢討原因，本於負責態度，花蓮縣長徐榛蔚6日在防疫記者會率所長及科長在防疫記者會中向郷親公開道歉，還原當日事件真相。

7月3日施打莫德納疫苗，花蓮縣政府公告每個施打站最多7個名額殘劑提供名眾現場排隊施打，花蓮市中華國小於當日時間截止，開門後現場值勤人員一聲令下，排隊民眾蜂擁而上，造成現場混亂，甚至有人因此踉蹌跌倒，引發相當大的民怨，花蓮縣政府深刻檢討，並於防疫記者會中提出檢討。

衛生局長朱家祥表示，7月1日衛福部分配疫苗抵達花蓮縣之後，隨即由衛生局、醫院單位及派出所派員現場勘查，並於7月2日進駐布置場地，由於傍晚已有民眾於國小活動中心門口開始為了施打殘劑而排隊，衛生局醫政科長周傳慧考量校園安全為由，希望民眾在安全無虞的情況下，改挪移至校門口排隊，卻引起此次不幸事件，深表遺憾與抱歉。

警察局長蔡丁賢指出，對於排打莫德納疫苗殘劑的遺憾事件，現場秩序維持警員花蓮縣警察局豐川派出所長彭舜熙有鑑於殘劑施打名額有限，且需現場排隊，考量公平性及排隊秩序，擅自指揮發號指令，造成混亂事件，對於疫苗施打現場狀況判斷經驗不足、思慮不周，表達最深的歉意。

徐榛蔚強調，面對國際型的災難，各縣市政府除了出動警政、社政、衛政，各局處皆全面投入防疫工作，如今花蓮縣疫情趨緩，感謝所有醫護人員專業防疫，以及鄉親自律的配合，更感謝大家支持縣府共同守護花蓮，縣府面對民意除了虛心檢討與改進，未來也要求所屬局處單位在政策推動與執行要貼近民心，以民意為依歸。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G1太陽奪勝！　保羅狂轟32分9助攻
擴大紓困！「6.6萬勞工」敗部復活！後天登錄「最高領3萬」
咒兇手不得好死！柔道童解剖父悲憤　臉書PO「幹」字怒炸
孫生媽又被抓包偷東西！　親曬「監視器畫面」無力嘆：疫情也擋不
遇流浪孕婦翻食垃圾！他不忍心帶她回家　今背嬰兒出門「拾荒養母
快訊／與前妻吵架　他狂開10槍「殺死2男」殺人罪起訴！檢怒求
6000萬劑疫苗才夠！　醫要郭董、台積電、慈濟再各加買500
影／特斯拉衝撞騎樓瞬間燃燒　驚悚畫面曝光！
男爽帶小三逛街「巧遇老婆」　當場格鬥式爆打！她被扒光上衣示眾

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鄭男居家檢疫期間外出遭罰60萬元拒繳　查封東區透天厝後立馬繳清

為保護歷史建築和老樹另覓新址　竹山警分局拖6年終於動工

所長一聲令下婦人搶排隊跌倒　徐榛蔚為搶打殘劑意外事件致歉

85歲阿公出門「消失6天」！騎車1小時半途不見　孫急哭曝最後身影

台南首波6444名幼兒園和課照中心人員　9日至12日施打疫苗

新北市圖創意閱讀大賽　學子編故事、當作家拿獎金

縣長怒了！頭七夜闖喬友火場6F「聽見女哭聲」…直播5人下場曝光

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

連26天+0！饒慶鈴：戶外運動空間逐步開放　規劃第7類人員接種

靈鷲山38周年線上Online　全球串聯「疫」同祈願地球平安

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

鄭男居家檢疫期間外出遭罰60萬元拒繳　查封東區透天厝後立馬繳清

為保護歷史建築和老樹另覓新址　竹山警分局拖6年終於動工

所長一聲令下婦人搶排隊跌倒　徐榛蔚為搶打殘劑意外事件致歉

85歲阿公出門「消失6天」！騎車1小時半途不見　孫急哭曝最後身影

台南首波6444名幼兒園和課照中心人員　9日至12日施打疫苗

新北市圖創意閱讀大賽　學子編故事、當作家拿獎金

縣長怒了！頭七夜闖喬友火場6F「聽見女哭聲」…直播5人下場曝光

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

連26天+0！饒慶鈴：戶外運動空間逐步開放　規劃第7類人員接種

靈鷲山38周年線上Online　全球串聯「疫」同祈願地球平安

東森電商、新媒體雙引擎發威　董座廖尚文：今年獲利再創高峰

鄭男居家檢疫期間外出遭罰60萬元拒繳　查封東區透天厝後立馬繳清

快訊／高雄小港區「猛傳爆炸聲」！火光、濃煙炸裂　緊急搶救中

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事：別讓家屬扣可惜大帽

NONO怒：別再檢舉外送員脫口罩吃飯！　5藝人齊發聲轟「矯枉過正」

為保護歷史建築和老樹另覓新址　竹山警分局拖6年終於動工

向娃爆秀場打牌「高凌風輸掉7棟房」　曾被豬哥亮襲擊...她當眾賞巴掌

椎心之痛！柔道童父PO悼念短片：對不起，我們來世再當父子

可以墨綠、可以兩岸一家親　柯文哲堅持中道「綠媒紅媒都不挺」

雲南瑞麗「也是Delta病毒」　今增15確診「全城居家隔離禁外出」

練超壯！1歲愛貓全身長滿肌肉　看起來像館長...媽嚇：我怕被打

地方熱門新聞

85歲翁出門消失6天！孫急曝最後身影

頭七夜闖喬友　直播5人3罪嫌函送

台南首波幼兒園和課照人員打疫苗

婦人搶排打殘劑跌倒　徐榛蔚為意外致歉

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

全裸妹穿「警察男友制服」爆乳照曝光

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

消防隊外暗夜男聲「救人喔」　勇消打燈照到白衣身影

我機車不見了！軍人忘記停放處　 警20分鐘尋回　

鄭文燦：孕婦7/9、7/13可到桃園巨蛋打疫苗

美國與台灣福特捐贈防疫物資　桃園防疫最大支持

門口空地被買下　地主擺5車擋路

酒測鐵定不過？軍人龜速駕車搖晃警攔下　快樂收尾

台南安平區教會直播群聚

更多熱門

相關新聞

藍提開臨時會修公投法　綠挾人數優勢否決

藍提開臨時會修公投法　綠挾人數優勢否決

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨立法院黨團日前提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票。對此，立法院7日召開全院委員會，民進黨團在人數優勢下，經表決以39：59的票數否決提案。

三高、心血管病人可以接種疫苗嗎

三高、心血管病人可以接種疫苗嗎

新建案來人少43%　房價倒漲2%！專家指關鍵在成本

新建案來人少43%　房價倒漲2%！專家指關鍵在成本

唐鳳疫苗系統登記不代表預約　羅智強：搶心酸

唐鳳疫苗系統登記不代表預約　羅智強：搶心酸

遭環南自治會長嗆聲　林昶佐避談10字回應

遭環南自治會長嗆聲　林昶佐避談10字回應

關鍵字：

所長婦人排隊跌倒徐榛蔚殘劑意外致歉新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

福原愛「徹底黑化」有隱情！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

一天當沖15次長榮！他曬對帳單網看傻

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面