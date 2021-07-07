所長一聲令下婦人搶排隊跌倒　徐榛蔚為搶打殘劑意外事件致歉

▲花蓮縣長徐榛蔚率警方及衞生局相關人員為搶排隊預約殘劑致1名婦人跌倒受傷意外事件致歉。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮3日開放莫德納疫苗殘劑現場預約施打，為擠進限定7人門檻，許多民眾漏夜守候接種站，過程中有婦人搶排隊而跌倒，此事件登上媒體後引發關注與討論，由於現場未妥適安排流程動線，豐川派出所彭所長喊口令排隊民眾開跑，爭搶有限名額，花蓮縣警察局、衞生局雙首長事後檢討原因，本於負責態度，花蓮縣長徐榛蔚6日在防疫記者會率所長及科長在防疫記者會中向郷親公開道歉，還原當日事件真相。

7月3日施打莫德納疫苗，花蓮縣政府公告每個施打站最多7個名額殘劑提供名眾現場排隊施打，花蓮市中華國小於當日時間截止，開門後現場值勤人員一聲令下，排隊民眾蜂擁而上，造成現場混亂，甚至有人因此踉蹌跌倒，引發相當大的民怨，花蓮縣政府深刻檢討，並於防疫記者會中提出檢討。

衛生局長朱家祥表示，7月1日衛福部分配疫苗抵達花蓮縣之後，隨即由衛生局、醫院單位及派出所派員現場勘查，並於7月2日進駐布置場地，由於傍晚已有民眾於國小活動中心門口開始為了施打殘劑而排隊，衛生局醫政科長周傳慧考量校園安全為由，希望民眾在安全無虞的情況下，改挪移至校門口排隊，卻引起此次不幸事件，深表遺憾與抱歉。

警察局長蔡丁賢指出，對於排打莫德納疫苗殘劑的遺憾事件，現場秩序維持警員花蓮縣警察局豐川派出所長彭舜熙有鑑於殘劑施打名額有限，且需現場排隊，考量公平性及排隊秩序，擅自指揮發號指令，造成混亂事件，對於疫苗施打現場狀況判斷經驗不足、思慮不周，表達最深的歉意。

徐榛蔚強調，面對國際型的災難，各縣市政府除了出動警政、社政、衛政，各局處皆全面投入防疫工作，如今花蓮縣疫情趨緩，感謝所有醫護人員專業防疫，以及鄉親自律的配合，更感謝大家支持縣府共同守護花蓮，縣府面對民意除了虛心檢討與改進，未來也要求所屬局處單位在政策推動與執行要貼近民心，以民意為依歸。

►腦公！你不可以賴帳喔

