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台南業者聯合捐贈6千防疫面罩　黃偉哲感謝善盡社會責任

萬通人力集團今（6）日捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，並由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給萬通人力集團執行長侯佑霖。兩座防疫噴霧門預計設置於市場出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

▲台南市地方企業捐贈台南市政府防疫物資，市長黃偉哲感謝企業善盡社會責任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南儲能綠電研發業者，長利科技、大泳能源、宏源實業，特別發揮企業的社會責任，捐贈6000個防疫面罩，由經發局分配給市場處的單位，鼓勵各界維護基本生活經濟動能的朋友們，要先顧好健康，才能全力拼經濟。

萬通人力集團今（6）日捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，並由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給萬通人力集團執行長侯佑霖。兩座防疫噴霧門預計設置於市場出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

為表達南市府對台南市環保儲能業者的感謝，台南市長黃偉哲7日特別頒發感謝狀給捐贈物資的企業，他表示疫情期間，各界的善款跟物資不斷湧入，把每一分錢用在刀口上、把每一份物資用在最需要的人身上，一直是台南市政府的原則。

萬通人力集團今（6）日捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，並由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給萬通人力集團執行長侯佑霖。兩座防疫噴霧門預計設置於市場出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

黃偉哲感謝長利科技公司董事長李明峰、大泳能源科技公司董事長李雅慧、宏源實業公司總經理蕭睿昶，發揮人溺己溺的企業社會責任精神，市府也一定會將所有企業捐贈的物資妥善利用，發揮最大的公益價值。

萬通人力集團今（6）日捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，並由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給萬通人力集團執行長侯佑霖。兩座防疫噴霧門預計設置於市場出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

捐贈防疫物資的三家環保儲能業者表示，公部門的資源有限，但民間的力量無窮，在疫情期間，他們感念到南市政府為了防疫工作的努力付出，也希望所有相關的工作人員能夠有無虞的防護設備，因此聯合捐贈了6000套的防疫面罩，希望能做到拋磚引玉的效果，讓台南市的防疫的工作能夠更加完善、妥適。

前台南市議員陳金鐘，代表皇龍開發股份有限公司、朝穩企業有限公司、永恆獅子會、金鐘之友會，捐贈20套呼吸防護系統（PAPR），總價值為新台幣56萬予台南市政府，由市長黃偉哲代表受贈、並回贈感謝獎牌1只。

萬通人力集團今（6）日捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，並由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給萬通人力集團執行長侯佑霖。兩座防疫噴霧門預計設置於市場出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

萬通人力集團捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，並由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給萬通人力集團執行長侯佑霖。兩座防疫噴霧門預計設置於市場出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

萬通人力集團今（6）日捐贈台南市政府兩座防疫噴霧門，並由台南市長黃偉哲親自頒發感謝狀給萬通人力集團執行長侯佑霖。兩座防疫噴霧門預計設置於市場出入口處，讓進出人員直接進行全身噴灑消毒，快速方便，加強防疫強度。

另外，呂姓民眾自掏5000元加購酒精10桶，由台南市五施慈善會理事長暨惠騰家電公司董事長邱威傑代表頒贈消防局第七大隊，第七大隊大隊長黃輝林代表受贈，感謝善行義舉。

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