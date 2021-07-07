特斯拉撞擊起火影片曝！突偏離車道撞騎樓瞬間燃燒　2民宅急疏散

記者林悅／台南報導

台南仁德區文賢路一段6日晚上發生1輛特斯拉火燒車事件，經警、消初步調查該特斯拉電動車係自撞騎樓水泥柱引火燃燒，43歲林姓駕駛意識不清以救護車送醫，消防人員怕鋰電池高溫爆炸，除灑水降溫外，並疏散2戶民宅民眾以策安全，經警方將車輛拖離現場，才解除這場危機。

▲歸仁分局警方調閱監視器，發現林姓男子駕駛該部特斯拉電動車，由北向南行駛在文賢路上，通過十字路口後約不久，突偏離車道衝向民宅自撞肇事，車頭幾乎全毀，並冒出火光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德區文賢路一段6日晚上發生1輛特斯拉火燒車事件，經警、消初步調查該特斯拉電動車係自撞騎樓水泥柱引火燃燒，林姓駕駛意識不清以救護車送醫。

台南市消防局119勤務中心於6日晚上8時29分許據報，台南仁德區文賢路一段傳出1起火燒車事件，台南市消防局出動6車13人前往搶救，發現1部特斯拉電動車車禍，車頭撞民宅騎樓水尼柱起火，消防人員於8時36分到達現場，2分鐘內就迅速撲滅火勢，將43歲林姓男子救出脫困，並以救護車送台南市立醫院救治。

消防人員雖撲滅火勢，為嚴防電動車鋰電池燃燒爆炸，消防人員立即疏散現場2民宅住戶，並布3條水線警戒灌救降溫，直到深夜10時左右，由轄區歸仁分局警方將該部特斯拉電動車拖離現場才解除這場危機。

台南市警歸仁分局指出，6日晚間8時29分許，在仁德區文賢路段，發生一起自小客車失控自撞民宅騎樓樑柱事故，該車由43歲林姓男子駕駛，沿文賢路1段北往南行駛，因不明原因失控自撞後起火燃燒，所幸男子已救出並送市立醫院救治中。警方案發後馬上派員在現場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，現場消防人員撲滅火勢後也進行勘查，警、消初步研判肇事原因為特斯拉電動車自撞騎樓柱起火。

歸仁分局警方調閱監視器，發現林姓男子駕駛該部租賃的特斯拉Model 3電動車，由北向南行駛在文賢路上，通過十字路口後約不久，突偏離車道衝向民宅肇事，車頭幾乎全毀，並冒出火光。

▲消防人員怕鋰電池高溫爆炸，除灑水降溫外，並疏散2戶民宅民眾以策安全，經警方將車輛拖離現場，才解除這場危機。

歸仁警分局長洪頂力表示，新冠肺炎3級警戒管制期間，雖然路上人、車明顯減少，駕駛人仍應減速慢行、小心駕駛，注意車前狀況，尤其在夜間行駛，更應提高警覺，避免憾事發生。本件交通事故仍待後續勘查結果釐清肇事原因，歸仁分局也會加強速度管理，不定時、不定點針對易超速肇事路路段實施測速取締，駕駛人應遵守速限行駛，小心傷了荷包。

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