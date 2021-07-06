台南夜市回來了？黃偉哲親口曝微解封指引「遵守2大原則」

▲台南市長黃偉哲強調夜市微解封兩大指引：「三罩一消」、「三禁兩外」。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林彥臣／綜合報導

台南市長黃偉哲針對7月12日，夜市是否「微解封」做出回應，原則上跟著中央規定走，特別要遵守「三罩一套」跟「三禁兩外」兩大防疫指引，夜市業者也須提出「防疫計劃書」送到主管機關，進行聯合審核，確保符合防疫規定與人流管制。

黃偉哲指出，夜市復業遵循防疫的規範，包括落實「三罩一套」，就是「口罩」、「面罩」，「食物遮罩」，「戴手套」或是「防水圍裙」，並維持每人最少1.5公尺的社交距離；「三禁兩外」則是「禁止內用」、「禁止試吃」、「禁止邊走邊吃」，全面「外送」和「外帶」，維持安全社交距離，落實實聯制，減少逗留時間。

對於攤商如何提出防疫計畫書，黃偉哲解釋，市府已經有防疫計畫的範本，中央規定的相關防疫指引都已經錄入，攤商只需要簽名並照著指引落實即可，就好像寫考卷一樣，市府已經把答案都填好，攤商只要寫上名字就可以交卷，所以沒有不會寫防疫計畫書的問題。

▲開業的夜市，需填寫計畫書，並遵守相關指引落實社交距離等防疫規定。（圖／記者林悅翻攝，下同）



黃偉哲說，「12日以後民眾要來我們都很歡迎，那歡迎的話，但是我們要嚴守相關的規定，包括人跟人的距離1.5公尺然後實名制，尤其我們特別注重實名制」。