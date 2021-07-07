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電動車火燒車很危險　台南消防局告訴你防災應變小撇步！

▲電動車火燒車很危險，台南消防局提醒民眾要注意防災應變的方式，並小心自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲電動車火燒車很危險，台南消防局提醒民眾要注意防災應變的方式，並小心自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區文賢路一段，6日晚上發生特斯拉電動車撞及民宅騎樓起火案件，消防局出動6車13人趕往救援，到達現場發現是特斯拉電動車車頭撞擊民宅騎樓樑柱，底盤鋰電池起火，除將駕駛救出送醫，出水灌救及防護、避免火勢擴大波及民宅及立即疏散民眾，火勢撲滅後仍持續警戒灌救降溫，防止鋰電池過熱爆炸。

台南市消防局指出，鑒於環保及科技趨勢，電動車大量出現，不同於以往之汽柴油車輛，電動車以大量鋰電池蓄電做為電力驅動車輛之主要動力來源，消防局呼籲民眾駕駛電動車輛時，務必熟悉車輛操作方式並了解車體構造，尤其是緊急應變迴路位置，以避免操作或保養不當造成意外事故。

▲電動車火燒車很危險，台南消防局提醒民眾要注意防災應變的方式，並小心自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

充電時需隨時注意充電情形如有冒煙或過熱現象應立即停止充電。一般而言鋰電池如果被穿刺、過度充電、運作過度或遭受其他意外，在進入攝氏120度後，就會加速內部化學反應，讓電池本身過度反應起火。

消防局五大隊大隊長邱淵明提醒，若不幸發生事故或行駛中發現有冒煙情形，應立即停車並下車通報119，尤其是在撞擊後造成高電壓電池受損時，可能會使電池快速發熱。如果發現高電壓電池冒煙，則有可能為電池正在發熱，電池起火燃燒時，務必保持適當安全距離，因燃燒或加熱的電池會釋放揮發性有機物、氟化氫劇毒氣體等有毒氣體，造成人體吸入後之危害，更有可能因鋰電池燃燒造成爆炸情形，車輛起火在無水可用情況下，可先使用乾粉、泡沫或其他一般滅火設備來滅火。行駛途中若發生故障無法行進需推至路旁安全處時，駕駛人不在車內，可使用觸控螢幕來啟動牽引模式，如果駕駛人在車內，只需切換至「空檔 (N)」，即可推動車輛或者依安全手冊進行車輛推移。

▲電動車火燒車很危險，台南消防局提醒民眾要注意防災應變的方式，並小心自身安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長指出，電動車事故搶救上不同於以住汽柴油車輛，一旦起火時消防搶救程序比油車複雜許多，搶救所需水量亦比油車要來得多。此外如遇車禍脫困案件，還需先將車輛高壓電進行緊急斷電，避免救災人員造受電擊受傷。

消防局除針對太陽能光電場所、電動車輛，電動機車電池站等有關鋰電池的火警搶救加強訓練外，仍請民眾在駕駛及操作電動車輛時，熟悉車輛操作及駕駛安全，遇有突發事故時，務必保持冷靜，立即通報消防局及與車輛保持適當安全距離，以保障個人安全。

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