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台南首波6444名幼兒園和課照中心人員　9日至12日施打疫苗

▲台南市首波「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」即將開打，市長黃偉哲特別指示教育局和衛生局務必妥善規劃，4天內打完6444人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市首波「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」即將開打，市長黃偉哲特別指示教育局和衛生局務必妥善規劃，4天內打完6444人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部疾病管制署公布COVID-19疫苗公費優先接種對象第7類，台南市首波「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」即將開打，市長黃偉哲特別指示教育局和衛生局務必妥善規劃，預計於7月9日至12日分區全面完成6444名幼兒園和課後照顧中心人員疫苗施打，以提升保護力，間接保護幼兒及學生健康。

▲台南市首波「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」即將開打，市長黃偉哲特別指示教育局和衛生局務必妥善規劃，4天內打完6444人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，首批施打疫苗將在7月8日運送至台南，教育局已完成造冊，並和衛生局橫向聯繫完成施打地點的規劃。為快速完成疫苗施打，本次採分時段、分區、定點規劃，施打人數包括：公私立幼兒園教職員工約6252人、兒童課後照顧中心服務人員約192人。幼兒園施打名單，教育局已公告請各園務必轉知；課照中心人員的施打地點與時段，也將公告於全國兒童課後照顧服務中心資訊網（http://afterschool.moe.gov.tw），請各中心負責人務必轉知所屬人員前往施打。

教育局也提醒各施打疫苗的人員，務必依照「園所或中心地址」所在的「行政區」，依已規劃施打的時間，至集中施打的地點施打疫苗（新營體育場為7月9日上午8時至11時30分、善化慈濟聯絡處為7月10日上午8時至11時30分、東區復興國中為7月11日上午8時至11時30分，下午1時30分至5時，7月12日上午8時至11時30分），施打疫苗當天務必攜帶健保卡和身分證。教育局也請園所或中心配合回報已完成疫苗施打之對象及人數，以掌握人員施打情形。

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