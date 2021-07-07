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枋寮醫院6/16與確診者同時間在院的691人，已經有688人採檢均陰性，另3人積極尋找

▲施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋山、枋寮Delta印度變異株群聚案發生後，屏東縣7日再度傳出「+0」的好消息，匡列的667人採檢結果也全部陰性。縣長潘孟安表示，守住這一局，但還沒有鬆懈的本錢！籲請民眾謹守防疫的規定；而中央會陸續撥補疫苗，縣府團隊也會盡可能加速施打疫苗期程，施打年齡層逐步下修，請民眾安心。

▲施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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潘縣長今天持續呼籲，請民眾相互提醒身邊親友，持續嚴守防疫，面對變種病毒，謹慎再謹慎，防疫攻守並進，「疫苗輪到你，請你就來打！」並強調命命等值，請鄉親稍安勿躁，縣府依照中央規定的順位，在公開透明的情況下，讓最弱且風險係數最高的民眾優先，逐次地往下施打，也會加速期程，讓青中壯年的朋友也早日能夠施打。

潘表示，為讓教育系統能早日恢復正常運轉，「屏東公私立幼兒園列冊人員2354人及立案課後照顧中心列冊29人」，將在明(8)日開始施打疫苗，符合條件的人員前往「幼兒園、課照中心所在鄉鎮」的施打站施打。高中以下教職員、教育相關工作人員以及各國小課後照顧班服務人員，目前也正在造冊中，後續將公告施打日期。

縣府表示，目前枋山枋寮群聚案沒有新增案例，居家隔離的667人採檢都是陰性，另外，針對枋寮醫院6/16與確診者同時間在院的691人，已經有688人採檢均陰性，另3人積極尋找聯絡中。

至於枋寮醫院恢復營運的原則，包括「醫療降載、收治分流、逐步解封」。目前除了急診人員篩檢全數陰性，已恢復急診醫療服務外，第二次全院篩檢同樣全數陰性，7月10-11日進行將第三次全院篩檢。

在此之前，醫院必須提交給縣衛生局第一階段有關急診相關工作人員PCR檢驗報告、排班、人員接種疫苗等資料，及急診營運恢復計畫等資料，縣府會據以報請中央流行疫情指揮中心同意急診恢復營運。

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