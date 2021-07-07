昨天才說+0！他一看「桃園+11」急了　網狂刷3字嗆：還想帶風向

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫期指揮中心今（7）日公布國內新增39例本土病例，其中，昨天+0的桃園市今天卻一次新增11例。就有網友發文表示，桃園今天一次加11例確診，「有沒有卦否？」貼文曝光後，立刻掀起熱議，其中就有網友指出，這11例之中有10例是「解隔離」的，質疑對方是在帶風向。

指揮中心表示，今日新增的39例本土病例，其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，分別為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年6月26日至7月6日。個案分布以台北市與新北市各14例最多，其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「桃園11例」為題發文，提到桃園今天新增11例病例，快要超過台北市和新北市的14例，「有沒有卦否？」

▲網友發文喊，「桃園11例？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「全台陪你們北北桃」、「這一刻我們都是北部人」；其中就有不少人指出，「桃園很多都是解隔離的啦」、「10例解隔離的」、「解隔離的應該還好吧」、「是沒聽到解隔離喔」、「解隔離前篩檢10例」。

稍早記者會上，指揮官陳時中有提到，桃園新增的11例中，有10例是「解隔離」的，所以也不算增加太多案例。因此也有網友忍不住質疑，「沒看記者會齁！還想帶風向」、「有10例是隔離中，帶風向也動動腦」、「帶風向很急」。