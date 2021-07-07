快訊／蔡炳坤再槓林昶佐　回酸「他可能對萬華人生活圈不清楚」

記者蘇晏男／台北報導

針對北市疫苗分配問題，立委林昶佐表示北市副市長蔡炳坤跟他談的是不同層面問題，並指出依衛生局紀錄來看，萬華分配到的疫苗的確最少，許多長輩要搭車跨區施打。對此，蔡炳坤7日下午表示，謝謝林委員持續關懷萬華，「我是不知道林委員是不是萬華人，但是可能對萬華人的生活圈不清楚」。

蔡炳坤表示，萬華是老城區，其實沒有大型醫院，平常會去中正區和平醫院、台大醫院等，所以長者預約接種疫苗是選擇到這兩間，中正、萬華是共同生活圈，不能單看萬華區醫療院所疫苗分配量。

蔡炳坤指出，其實從這段時間以來，五月中開始，萬華專案讓所有萬華地區第一線工作人員，包括警消、環衛、區公所等等，全部都優先接種疫苗；接著北農專案，在萬大國小設了前進指揮所為民眾接種疫苗；而最近，為了讓長者接種疫苗，還協調聯合醫院到雙園國小來幫長者服務，也得到很多長者贊同，甚至現在進行的市場專案，也是以中正萬華為優先。

蔡炳坤也強調，講這些一方面是讓林昶佐了解，最重要的是讓萬華人知道，艋舺是台北的起家厝，我們會飲水思源，一定會特別關心。

其實，這並非第一次蔡炳坤槓上林昶佐。日前環南市場驗出41人確診後，林昶佐就指出，他曾向中央流行指揮中心爭取多分配疫苗到北市的疫情熱區，但北市府分配給萬華的疫苗劑量，卻是北市12個行政區中最少的，造成萬華的民眾必須跨區打疫苗。

而蔡炳坤則於6日北市防疫記者會上回應，疫苗接種分兩個部分，第一種按照年齡，從85歲一路打，到目前68歲，這個沒有區的差別；第二種是專案造冊的接種，這部分萬華地區接種最多，除了萬華第一線工作人員全部都接種，加上從萬華專案到北農專案接種很多，光北農專案就接種1萬4000多劑，專案接種不一定是萬華人，但可能在萬華工作，整個萬華的疫苗覆蓋率是全台北市最高，「建議林委員，先把這些相關的事情弄清楚，才不會造成萬華地區的民眾誤會」。

但此說法晚間又遭林昶佐質疑，如同市府所說，台北市民只要符合每次施打的年齡或身份規定，去任何行政區的接種站都可以施打疫苗，不用擔心打不到，但根據衛生局的資料統計，萬華分配到的疫苗量最少，許多萬華民眾必須要跨到其他行政區施打，尤其人口稠密的南萬華、青年公園等區域的大眾運輸以公車為主，長者移動上有其困難度，相當不便。