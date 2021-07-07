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李秉穎稱3+11沒專家討論！柯文哲籲「拿出會議記錄」：中央防疫政策怎決定？

記者袁茵／台北報導

指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎5日表示，「專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議。」針對李秉穎言論，過去屢次對3+11提出質疑的台北市長柯文哲說，討論3+11時絕對沒有醫生在場，因為有的話就知道違反潛伏期概念，應把會議記錄拿出來，倘若真的沒醫學專家，那到底中央防疫政策怎麼決定？

台北市政府7日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對7家醫院免費PCR首日預約狀況、忠勤專案篩檢情形、幫非法移工打疫苗、醫師李秉穎稱專家會議從沒討論機組員居家檢疫3+11、白宮亞太總監不支持台灣獨立、總統蔡英文稱7月底全台疫苗覆蓋率達25％做回應。

關於李秉穎稱，專家會議沒討論3天居家檢疫加11天自主健康管理，柯文哲說，純粹從醫學上來看，新冠肺炎從感染到發病，一般是1天到14天，這是最大的範圍，但大部分是2到7天，所以3+11一定是有問題，常常感染到發病是在3天後，「3+11當時一定沒有醫生在場，特別是只要有執照的醫生在場，就知道這違反潛伏期概念。」

柯文哲強調，他很想知道從14天居家檢疫，陸續被修改成7+7、5+9、3+11，「每一次會議記錄都應該拿出來！」若每次都沒有醫學專家參與，那就更奇怪，「到底中央防疫政策怎麼決定的？」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤出席疫情說明記者會。（圖／北市府提供）

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