高鐵櫃檯染疫！確診前5天密切接觸者「PCR檢測結果」出爐

▲高鐵櫃檯人員確診，密切接觸者核酸檢測均為陰性。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

北市府今日公布確診新冠肺炎者足跡，其中案15169是高鐵台北站工作人員，曾在台北車站售票櫃檯值班。高鐵公司指出，已安排與該員確診前五天與其接觸之同仁完成PCR檢測，結果均為陰性。

北市府7日下午3時半召開北市防疫記者會，台北市副市長黃珊珊在會中公布案15165及案15169足跡，其中案15169是高鐵台北站工作人員，6月29日至30日是在台北車站B1西出口附近、7月1日在B1東出口附近、7月2日是在東3門售票櫃台值班。

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▲黃珊珊7日公布案15169足跡。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

高鐵公司表示，針對台北市政府公布之個案，台灣高鐵已安排與該員確診前五天與其接觸之同仁完成PCR檢測，結果均為陰性。高鐵公司已要求台北站密切注意相關人員之健康狀況，即時通報及應處。

高鐵公司表示，於疫情期間，持續加強各車站及列車之清潔消毒頻率，每日均進行深度清消，強化旅客與服務人員間之安全防護。車站人員於服務期間除全程配戴口罩外，亦會穿戴手套及護目鏡，並落實人員分流管理及各項防疫措施。

一旦接獲人員快篩陽性或PCR確診之通報，皆立即針對該人員可能接觸之空間及動線進行深度清潔消毒，配合疫調單位進行各項匡列隔離措施，以確保人員及旅客之健康安全。