日本追贈113萬劑AZ疫苗　黃偉哲要回贈台南優質芒果感謝

▲日本追贈113萬劑AZ疫苗，台南市長黃偉哲除戴上感謝日本的口罩以表心意外，也要回贈台南優質芒果感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



在新冠肺炎的疫情下國人無不期盼早日施打疫苗，6日國際上又傳來好消息，日本外務大臣茂木敏充6日宣布追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，預定8日運往台灣，這是繼6月4日提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批。

茂木大臣也重申，感謝台灣在311大地震時對日本進行慷慨的捐輸，現在台灣面臨疫苗不足的情況，日本也將伸出援手。台南市長黃偉哲再次謝謝日本的好朋友贈送113萬劑的AZ疫苗，他表示在目前全球疫苗都供不應求的時刻，對於日本政府再度伸出援手追加這批疫苗，给予國内疫情防治極大幫助，他要向日本政府與人民致上誠摯謝意，他同時在防疫記者會上戴上感謝日本的口罩以表心意。



另外，對於有國人表示日本用貨機載疫苗來台灣，台灣是不是該回贈台南最優質的芒果，黃偉哲也表示，生鮮水果要出口有一定的檢疫規定，他會洽外交部詢問可行性，如果可以原機回贈，他也樂觀其成；而目前台南已經有出口至日本的芒果，我們將把已經出口的芒果，直接在日本贈送給日本的好朋友，包括一些友誼城市，還有友台的國會議員等。



台南市衛生局也表示，從現在起包括日本捐贈和政府自購的疫苗會陸續抵達，台南也會擴大基層診所的疫苗供給，以因應民眾接種疫苗的人流。

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