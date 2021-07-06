　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《17》創辦人挨告背信　黃立成堂弟捲入新創「獨角獸」停業內幕

▲▼COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元（右）、COBINHOOD暨DEXON共同創辦人黃偉寧（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲陳泰元(右)和學弟黃偉寧(左)共同創辦「柯賓漢」打造虛擬貨幣交易平台，卻因經營糾紛對簿公堂。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾與藝人黃立成共創《17》直播的陳泰元，4年前另開「柯賓漢公司」研發虛擬貨幣「柯幣」，曾被科技部部長點名為獨角獸潛力股，但卻在不到1年時間內，鬧出經營權糾紛，陳泰元遭投資人解除董事長職務，辦公室門禁卡也被銷磁，雙方為此翻臉互控背信、妨害自由，連黃立成堂弟黃立安也因身為創投公司代表人而捲入，台北地檢署6日偵結，處分全案不起訴。

30歲的陳泰元被稱為「網路神童」，22歲就取得台大電工碩士，2015年和黃立成合作創辦的《17》網路直播平台一炮而紅，陳泰元靠著《17》賺了大把鈔票離開後，在2017年自創「柯賓漢數位金融科技有限公司」，目標建立區塊鏈COBINHOOD虛擬貨幣（柯幣）交易平台，當時被科技部長陳良基點名為獨角獸新創潛力公司，不過公司2021年7月已再次辦理登記停業1年。

▲麻吉大哥黃立成表示虛擬幣是藍海。（圖／記者吳佳穎攝）

▲陳泰元曾和黃立成(圖)共創《17》直播平台一炮而紅。（資料照／記者吳佳穎攝）

當時全球因「比特幣」掀起虛擬貨幣熱潮，陳泰元的「柯幣」備受期待，許多客戶投資下訂「柯幣」，陳泰元也積極尋求募資，成為台灣第一個ICO（首次公開虛幣募資）公司，爭取到包括日本創投公司INFINITY E.VENTURES PARTNERS(IVP)的田中章雄等股東挹注。

但是因為「柯賓漢」規劃要在開曼群島登記控股公司，在尚未完成登記釐清股權分配前，投資人之間出現相互猜忌情形，導火線是IVP懷疑公司資金無端流入陳泰元私人帳戶，還用公司的錢支付個人信用卡帳單，聘請律師和自己的未婚妻打官司，因此在2018年4月的視訊董事會中，決議解除陳泰元職務進行調查。

陳泰元發現董座職務由當初負責研發的學弟黃偉寧代理，連門禁卡也被銷磁，無法進入位於101的辦公室，憤而在2018年5月就去辦理「柯賓漢」首次的停業登記，這個動作激化了投資人之間歧異，雙方互控背信、妨害自由等多項官司，早就簽約要買500萬美元「柯幣」的CELESTIAL ENERGY LIMITED公司得知「柯賓漢」竟然停業，也怒告陳泰元涉嫌詐欺。

▲黃立成的堂弟黃立安無奈表示已經盡了最大的努力。（圖／IVP提供）

▲黃立成的堂弟黃立安是日本創投公司IVP在台代表。（圖／資料照）

陳泰元面對被控花錢打私人官司，辯稱訴訟對造並非「未婚妻」，而是「前員工」，這場勞資糾紛對公司未來發展很重要，用公司的錢支付訴訟費用合理，另外因為銀行認為「柯賓漢」財務風險高，不同意發給商務卡，所以公司決定有需要的話，都是用他的個人信用卡去支付，再向公司報帳。

檢察官調查，雖然陳泰元交給會計人員的卡費帳單中，也有不少個人消費，但可能是陳泰元嫌麻煩，一併交出，並認為會計會從中剃除；而「柯賓漢」資金流入陳泰元戶頭的同時，陳泰元也會有資金進入「柯賓漢」，應該是在控股公司登記完成前，陳泰元相信「柯賓漢」是他一個人的，依實際需求進行資金調度，主觀上並無侵占公款的犯意。

另外陳泰元被客戶控告詐欺500萬美元部分，也是因為「柯賓漢」陷入經營權糾紛，陳一氣之下才臨時決定辦理公司停業，無證據顯示陳泰元自始要用投資「柯幣」來行騙。至於陳泰元控告IVP的田中章雄、黃立成堂弟黃立安、以及黃偉寧等人涉嫌強制、妨害自由部分，則是經董事會決議後將陳泰元門禁卡銷磁，也不構成犯罪，因此全案互控的10人全部不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

千萬「大牛」無牌上路成廢鐵　神秘駕駛竟是吸金集團洗錢共犯

財經網美罵人「白癡」挨告　檢：只是對不同觀點的評論

前女友擔心私密照外洩　報警搜出數十女「全裸唯美照」

ET快訊
快訊／殘骸發現了！俄羅斯空難　機上乘客全部罹難
18歲男撞死騎士　死者家屬幫求情：別讓他有前科
紅襪投手走向一壘罵大谷翔平「賤人」！　鐵粉怒了
快訊／高端疫苗向巴拉圭申請三級臨床　與AZ進行比對性試驗
當沖狂賺幾十萬！他「交易額度爽開到300萬」　短短5天悲劇了
被當搖錢樹養一家8口　「小趙雅芝」累到罹癌25歲病逝
她吃下「巧克力」斷片：老公救我！　慘遭性侵還得性病
全文／蔡英文：台灣已取得700萬劑疫苗　曝台積電、郭台銘BN

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽被甩！新竹房仲「砸爛前女友車」再飆罵警三字經　下場慘曝

18歲男撞死騎士！被害人家屬幫求情「給1次機會」：別讓他有前科

4屁孩玩大冒險「坐路口伏地挺身」自拍　深夜自解封口罩戴下巴

人夫辦完離婚反悔秒提告！妻勾新歡拍婚紗⋯甜喊「我的天菜」賠慘

偷錢被抓包…他急跳新店溪游到台北　上岸看著泡爛的鈔票好想哭

人神共憤！噁男餵大麻巧克力給女同事...她斷片遭侵犯還得性病

《17》創辦人挨告背信　黃立成堂弟捲入新創「獨角獸」停業內幕

怪叔叔偷拍漁光島比基尼辣妹私處　武術家出手！警這句話讓他失望

柔道童「撐70天不治」今解剖　父母盼檢察官再次羈押教練

買菜回來驚見女嬰嘴唇發紫送醫不治　2保母獲判無罪原因曝

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

墨西哥灣海底天然氣管線外洩！猛火狂燒5小時「宛如巨型火球」

不爽被甩！新竹房仲「砸爛前女友車」再飆罵警三字經　下場慘曝

18歲男撞死騎士！被害人家屬幫求情「給1次機會」：別讓他有前科

4屁孩玩大冒險「坐路口伏地挺身」自拍　深夜自解封口罩戴下巴

人夫辦完離婚反悔秒提告！妻勾新歡拍婚紗⋯甜喊「我的天菜」賠慘

偷錢被抓包…他急跳新店溪游到台北　上岸看著泡爛的鈔票好想哭

人神共憤！噁男餵大麻巧克力給女同事...她斷片遭侵犯還得性病

《17》創辦人挨告背信　黃立成堂弟捲入新創「獨角獸」停業內幕

怪叔叔偷拍漁光島比基尼辣妹私處　武術家出手！警這句話讓他失望

柔道童「撐70天不治」今解剖　父母盼檢察官再次羈押教練

買菜回來驚見女嬰嘴唇發紫送醫不治　2保母獲判無罪原因曝

快訊／殘骸發現了！俄羅斯空難　機上乘客確定全部罹難

謝忻「比基尼+T字小褲」辣爆！　酥胸美臀全放送…100張美照曝光

26歲英國辣妹在家只穿內衣褲　引來鄰居寫小紙條「要求1件事」

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

29歲Pornhub女星握藏密硬幣離奇亡　生前詭異身影曝光

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

總底價27.4億　中石化重啟亞灣3千坪土地標售

溫網／法女將家人辱罵工作人員被開罰20萬　害她獎金沒了

為血庫盡心力！　廖允杰衝上捐血車：2個月後再見

【粽藝大轉盤開獎】水泥中部粽、MacBook你中哪個？ 名單這裡揭曉

社會熱門新聞

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

直播主夜闖彰化4死大樓　被「女子哭聲」嚇跑

人妻激情偷吃！學長車內下指令：一半就好　老公崩潰

14位阿伯出事了　三重公園聚賭恐遭罰420萬

拐23歲女學員脫光檢查「健身成果」　教練深夜拿性愛姿勢意淫

桃園學生夜衝福山宮！最慘恐吞690萬罰單

她遭7男女圍毆性侵　男友旁觀還搶走提款卡

2女南下彰化賣淫　Ｄ罩杯+嗲音全套價碼曝

婦16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因

台中女墜樓頭身分離亡　原因曝光

23人賞夜景恐噴138萬　「矯枉過正」網友論戰

美髮師豪飲43杯威士忌　撞死黃暐瀚母

新北民宅凌晨火警　火光濃煙竄天

即／酒駕撞死黃暐瀚媽！台中美髮師遭起訴

更多熱門

相關新聞

環南市場今復業！疫苗預約系統離島開放登記

環南市場今復業！疫苗預約系統離島開放登記

台北市長柯文哲2日宣布，環南市場當天有41人PCR陽性，北市府立即決定休市3天，並調動警力，引導市場改為只出不進。而環南市場今（6）日復市，除台北市副市長黃珊珊、前進指揮所指揮官王必勝外，指揮官陳時中也現身一同視察復業防疫措施，柯文哲則在10點左右到場。台北市市場群聚成焦點，中央出手後疫情已獲得控制？《雲端最前線》6日邀請台北市議員李柏毅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

直播／DIOR高級訂製服大秀

直播／DIOR高級訂製服大秀

壽山動物園直播高顏值羊駝賣萌！

壽山動物園直播高顏值羊駝賣萌！

台南安平區教會直播群聚

台南安平區教會直播群聚

黃偉哲宣布暑假續推化線上學習網

黃偉哲宣布暑假續推化線上學習網

關鍵字：

陳泰元17直播柯賓漢柯幣虛擬貨幣獨角獸ICO網路神童黃偉寧黃立成黃立安田中章雄IVP董事會董事長解職背信強制門禁卡詐欺

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面