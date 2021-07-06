率全國之先　基隆「救災公共雲」即時掌握救災現場資訊

▲「救災公共雲」即時掌握救災現場資訊，基隆率全國之先做到了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市以往火災發生，轄區消防隊到場救災才開始了解現場狀況，鑒於超前部署，救災分秒必爭，基隆市消防局建置一套「救災公共雲」，把風險較高和消防力較無法到達的地區建立資料，出勤時消防人員藉由救災管制平板連結「救災公共雲」，也可在車上預先掌握特殊路段與現場狀況，爭取更多黃金救災時間。

基隆市消防局表示，救災資料建立不易且散在各單位，調用時需要時間，目前全國消防單位沒有一個整合平台能夠即時取用，基隆市消防局領先全國，運用雲端科技，2021年7月已建立完成建築物列管場所2597處、危險物品場所235處、狹小巷道177處、易混淆街道76處。

▲救災人員透過「救災公共雲」即知場所平面圖等資訊。

另外，太陽光電發電設備場所13處、古蹟16處、歷史建築29處及文化景觀建築2處火災搶救需要的平面圖等救災資訊，整合建立在「救災公共雲」雲端資料庫，可供救災人員即時取用，克服等待資訊的時間，支援災害現場的消防分隊也可以同步無縫接軌投入作戰，將各個點形成面的全面性救災。

基隆市消防局表示，消防是講求團體作戰，所需的救災資訊量，也越來越趨向高效率及便利性的要求，藉由「救災公共雲」的建立，打火不再是盲人摸象，而是按圖索驥，為同仁提供詳細的路資、圖資及人資，才能有效降低消防人員傷亡事件，提升整體救災效率。

▲▼救災平板上顯示的「救災公共雲」畫面。（圖／基隆市政府提供）

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