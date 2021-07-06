出租公寓頻傳嬌喘聲...2女南下彰化賣淫　Ｄ罩杯+嗲音全套價碼曝

記者唐詠絮／彰化報導

疫情嚴峻，真的是要錢不要命了！彰化員林分局5月間圍剿「暗黑翁滋蔓」應召站後，昨(5)日再查獲2名從台北逃逸下彰化的印尼女移工賣淫，這2人小麥膚色、D罩杯火辣的身材，聲音又嗲，以4000元不等的高代價，一天可以吸引至少3名嫖客上鉤，警方已經往上游追查，力破色情產業鏈不當連結。

▲彰化員林警分局查獲逃逸印尼女移工賣淫。

▲員林警分局查獲2名逃逸印尼女移工賣淫。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

員林分局莒光派出所副所長蕭文傑等5人，於5日17時許，循線埋伏，在員林市中正路某出租公寓，先查獲印尼籍女子莉莉(35歲)，該女向警方坦承以「全套」60分鐘， 2,900元為代價，從事全套性交易，正當警方忙於查證國籍身分之際；又聽到隔壁房間傳來嬌喘不休的聲音，再查獲娜娜(34歲)正在與男嫖客進行「人與人連結」，女子還堅稱男子是朋友，過程有戴寫了簡體字「裡面還加了玻尿酸」的保險套。

▲簡字保險套有加玻尿酸。

據了解，這2名印尼移工分別為逃逸6年、9年，經由應召站介紹全台走透透，上個月才從台北南下，由馬伕在彰化代租樓從事色情，賣淫的費用則與應召站對分，更有應付警方的一套教戰守則，兩女被帶至員林基督教醫院進行快篩，所幸呈陰性，訊後警方將廖男、2逃逸移工阿莉及阿娜等3人依社會秩序維護法第80條裁罰後，另將移工解送至移民署專勤隊收容。

▲女移工房內都是用過的衛生紙。

員林分局長謝錫釗表示，員林分局每日針對汽車旅館、出租套房與養生館加強稽查，警戒警力不定時在周圍實施移動式守望，嚇阻色情產業鏈不當連結，警方查察不法的決心，不會因疫情而有任何鬆懈。

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