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疫苗預約系統金澎馬試辦開跑　優先開放2類民眾預約施打

記者林名揚、林冠吟／金門報導

疫苗意願登記系統6日上線，並由金門、連江及澎湖縣先行試辦，不過正式上線時間，仍要等到疫苗數量足夠，才會正式開打。金門縣長楊鎮浯對此也表示，待中央正式上線後，將與鄉鎮公所合作組成服務隊，協助民眾登記，同時施打對象將以第9類與第10類民眾為優先施打對象。

▲▼金門疫苗預約系統開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲疫苗預約系統開跑，將優先開放第9類和第10類民眾預約施打。（圖／記者林名揚翻攝）

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楊鎮浯表示，這幾日他和與唐鳳密集視訊開會，爭取開放第9類第一項與第10類「50到64歲民眾」，即「19到64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」的民眾可以優先登記意願、調查及預約。不過本週是試辦，所以上網意願調查與疫苗登記接種的時間比較短，預計下週開始就會常態永久性的開放預約。

▲▼金門疫苗預約系統開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣長楊鎮浯指出，本週只是試辦，下周預計會常態性永久開辦。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯指出，民眾如欲登記疫苗接種意願，只要留下身分證號、健保卡號、手機號碼、可接種行政地區與疫苗種類，8到9日再上網預約，未來在國內各類疫苗數量充足的前提之下，完成預約者手機就會接收到通知簡訊，可以就近前往自己勾選的接種站，接種個人想打的疫苗種類。

此外，對於金門縣獲配2660劑的莫德納疫苗施打政策，楊鎮浯回應預計仍會採用雙軌制，除可在金門醫院施打外，也可以在大型接種站施打，自7月6日起，金門醫院也將設立莫德納的專診，適用的對象為第9類，重大及罕見傷病者，可直接預約。

同時為考慮到金門醫院的整體量能，縣府也會在10日開始連續兩天在金城體育場設立大型的莫德納專場的接種站，適用的對象仍以重大及罕見疾病者為主，其餘符合1到8類，可施打莫德納的民眾，也可以加入預約，以全面提高金門疫苗接種的覆蓋率。另針對第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」等名冊，將額外撥發約1,000劑莫德納疫苗，也將陸續在9個合作院所進行接種。

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