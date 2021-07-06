唐鳳疫苗預約系統「2小時破30萬人」搶登記！收到簡訊才算數

記者張乃文／綜合報導

行政院政務委員唐鳳今親自到中央流行疫情指揮中心說明疫苗意願登記系統，登記過程分為四步驟，今由金門、連江及澎湖縣先行試辦，而正式上線時間仍須等到疫苗數量足夠時，大約是開放至第九類、第十類別。不過在上午9點半記者會結束後，2小時竟破30萬人搶先登記。

▲疫苗預約登記系統，一早9點半宣布後，2小時已超過30萬人登記。（圖／翻攝官網）

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指揮中心今早與各縣市政府召開全國防疫會議，會後記者會唐鳳也親自說明疫苗預約系統的使用流程。不過，也因疫苗數量尚未足夠，指揮中心規劃先行在金門、澎湖與連江縣進行預約試辦。至於全國開放時間，副指揮官陳宗彥表示，目標會等到疫苗抵達，且台灣在數量上足以開放到第九、第十類時，就會規劃開放。

不過，待9點30分記者會結束後，根據登記序號顯示，11點45分已有超過37萬人登記。而系統也提醒，「此處僅完成施打意願及疫苗種類登記，後續疫苗"預約接種"登記時間待由指揮中心另行公布。」

根據唐鳳提供的預約流程，進入1922.gov.tw網站後，第一步要輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。據了解，由於目前試辦對象是金馬澎，非金馬澎的民眾上網進行意願登記，並不會收到簡訊通知。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，另外，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，可選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改預約，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。

疫苗預約施打步驟如下：