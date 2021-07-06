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社會 社會焦點 保障人權

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

記者陳豐德／新北報導

疫情三級管制仍未鬆綁，室外明訂禁止10人以上群聚，偏偏新北三重一群「賭棍阿伯」無視規定，在三重大同公園內開設露天流動職業賭場，警方獲報後多日監控，5日見再度聚賭兵分4路包抄查緝，當場逮到14名阿伯公然聚賭，並查扣賭資及抽頭金20萬2800元，他們聽聞不只要被依賭博罪嫌送辦外，還因違反防疫相關規定最高可能挨罰420萬元罰鍰，阿伯們嚇得紛紛哀號「代誌大條啊」！

▲▼三重14名賭棍阿伯們無視染疫風險公園聚賭遭警方包抄逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重14名賭棍阿伯們無視染疫風險公園聚賭遭警方包抄逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市三重警方近日接獲情資，竟有民眾罔顧安全社交距離，在大同公園內以象棋（俗稱士九）聚賭，專案小組經多日監控，該賭場非一般公園小賭，而是設有有賭場老闆、清注及把風人員之露天職業賭場，且還利用公園四通八達難以取締，又有茂密樹蔭遮蔽無法蒐證之環境特性，以逃避警方查緝。

警方透過制高點以高倍率望遠錄影機監控蒐證，5日15時許發現再度聚賭，但考量到公園四周沒有圍牆阻擋，且附近路口都有人把風，有任何風吹草動賭客就會一哄而散，取締相當有難度，警方勘查完動線後將30名警力佈署為4路，一聲令下共同包抄，一舉查獲賭場主持人黃男（65歲）、清注黃男（51歲）及把風蔡男（63歲）共3人，及其餘11名賭客，並查扣賭資及抽頭金20萬2,800元及象棋1副、骰子10顆、棋盤1個等贓證物。

警方當場痛斥阿伯們無視染疫風險，竟還群聚賭博，真是要賭不要命，遂逐一對賭客們噴灑酒精消毒並送上乾淨口罩，由於該公園屬公眾得出入之場所，全案訊後即依違反刑法賭博罪，將賭場老闆、員工及賭客計14人，移送新北地檢署偵辦；另由於阿伯們聚集賭博超過10人，還違反防疫室外群聚相關規定，將另依傳染病防治法，函請市政府衛生局進行裁罰，最高恐開罰420萬元。

▼手部消毒後警方給予更換新的口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重14名賭棍阿伯們無視染疫風險公園聚賭遭警方包抄逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重14名賭棍阿伯們無視染疫風險公園聚賭遭警方包抄逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼現場查扣的賭具及賭資、抽頭金。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重14名賭棍阿伯們無視染疫風險公園聚賭遭警方包抄逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

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