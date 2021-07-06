直播主夜闖彰化4死大樓　被「女子哭聲」嚇跑！網驚：是她嗎？

▲惡火狠奪4命，喬友大樓起火2、3樓現場曝光。（圖／記者李忠憲攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓6月30日大火，造成百香果防疫旅館4死，至今天剛好滿頭7，有網路直播主一行4人6日凌晨大膽闖越封鎖線夜探「究竟」，直播大約30分鐘，過程中還有網友狂問「是之前火災的那棟？」，漆黑中透著微弱的燈光，詭譎氣氛讓人寒顫，一直到有聽到疑似女子淒厲的哭喊聲，嚇一跳才落荒而逃。

這一段夜闖喬友大樓影片直播主已經下架，目前他個人臉書只有看到其他的旅館畫面，喬友大樓疑似從2樓竄火延燒到3樓，2個樓層，原本堆放的雜物、地毯還有電視螢幕等等家電用品，全部燒成一片炭黑，就連牆壁玻璃窗也燒到變形。

喬友大樓防疫旅館釀４死，３男（陳傳道、倪男、勇消陳志帆）及印尼女看護工妮溪，３名男子遺體都已經由家人領回，獨獨妮溪沒有家人認領，有網友說，會不會是她的魂魄仍留在大樓內找不到家人、還在獨自哭泣。

警消人員隔天就在大門口圍起封鎖線，全面禁止外人進入，除了進行火調鑑識外，同時調閱路口監視器，查察是否有可疑份子進出。

直播主卻無視封鎖禁令，帶著人員進入夜訪，彰化消防局第一大隊長劉錫垣對此表示，目前一切都還在調查中，這種擅闖的行為真的不可取，更是容易發生危險。

彰化警分局偵查隊隊長詹廷育指出，現場已經拉起封鎖線，直播主還擅自闖入，明顯已經涉及違反《社會秩序維護法》，將傳喚相關涉案人到案說明。

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

詹廷育進一步強調，目前喬友大樓仍在蒐證中，若直播主有破壞現場跡證及外洩影片、照片等資料，恐也涉及《刑法》恐也涉及《刑法》洩密及第26條所為之勘查、查詢、採取、保存或破壞火災現場者，處最高15,000以下罰鍰，呼籲民眾不要擅闖，警方也會加強巡邏防範。

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